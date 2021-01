Hij was met zijn bizarre outfit woensdag tijdens de bestorming van het Capitool veelvuldig te zien op sociale media en in de klassieke media, Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli. Hij is nu gearresteerd.

Over zijn hoofd en schouders droeg de man, met naakt bovenlijf, een berenvel, waaruit twee hoorns staken. Hij had zijn aangezicht rood, wit en blauw geschilderd. Chansley (33) had ook een speer bij waaraan een Amerikaanse vlag hing.

Volgens tv-zender ABC heeft hij donderdag zelf de federale recherche FBI gecontacteerd en uitgelegd dat hij samen met andere 'patriotten' van Arizona deel uitmaakte van een groep die was ingegaan op de oproep van president Donald Trump dat alle 'patriotten' naar de hoofdstad zouden komen. De man, die volgens de speurders een grote schare volgers op sociale media heeft, en die als een aanhanger van QAnon-samenzweringstheorieën bekend staat, is uiteindelijk zaterdag gearresteerd en in beschuldiging gesteld wegens onder meer gewelddadige intrede en wangedrag in het Capitool.

