‘Mag Rusland volgend jaar deelnemen aan de Spelen in Parijs?’

In het Internationaal Olympisch Comité dreigt een crisis.



De oorlog tussen Oekraïne en Rusland wordt op verschillende fronten gevoerd. Er is sinds enkele weken ook een slag aan de gang om de deelname van atleten uit Rusland en Wit-Rusland aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de Duitser Thomas Bach, zette de deur daarvoor op een kier. Hij opperde dat atleten uit die twee landen onder bepaalde voorwaarden van neutraliteit in Parijs kunnen aantreden. Dat wil zeggen dat ze niet onder hun eigen vlag participeren en dat er geen volksliederen worden gespeeld. Niet alleen in Kiev leidde dat tot veel protest. Ook Baltische en Scandinavische landen riepen op om Parijs in dat geval te boycotten.

Volgens Zelensky zijn er al 231 Oekraïense atleten in de oorlog omgekomen.

Rusland werd het voorbije jaar al van verschillende internationale sportcompetities geweerd, maar Bach beroept zich op het Olympisch Handvest, dat discriminatie verbiedt. Kunnen atleten worden uitgesloten op basis van hun foute paspoort? Die vraag stelde Anne Hidalgo zich eerst ook, maar de burgemeester van Parijs is van kant veranderd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky inviteerde Bach voor een bezoek aan de belegerde stad Bachmoet, om te zien hoe neutraal de Russen zich daar opstellen. Er zijn, volgens Zelensky, al 231 Oekraïense atleten in de oorlog omgekomen.

Polen maakt zich sterk dat het meer dan veertig landen kan overtuigen om Parijs te boycotten. Het rekent daar ook vanouds sterke sportlanden bij, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Maar de houding van de Amerikanen sluit voorlopig nauw aan bij die van het IOC: Russen mogen meedoen als maar duidelijk genoeg is dat ze niet hun land vertegenwoordigen. Aziatische sportfederaties lieten al doorschemeren dat Russen onder hun vleugels mogen proberen om zich voor de Spelen te kwalificeren.

Hoewel de olympische vlam pas over anderhalf jaar in Parijs wordt ontstoken, neemt de druk op het IOC toe. Zo’n boycot is altijd een stevig politiek statement. Na de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan zeiden meer dan zestig landen af voor de Spelen in Moskou in 1980. Europese landen zoals België en Nederland deden toen mee onder de olympische vlag. Het IOC sust nu dat het voorbarig is om te beslissen. Dat neemt niet weg dat in de hele olympische beweging een crisis dreigt. En dat ook de sportwereld vandaag geen andere kant kan opkijken.