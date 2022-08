Macron in Algerije om bilaterale relaties te versterken

De Franse president Emmanuel Macron is donderdag in Algerije aangekomen voor een driedaags bezoek dat tot doel heeft de bilaterale betrekkingen te versterken. Voor Algiers is het Franse bezoek ook een erkenning van zijn strategisch belang in de regio.

Het vliegtuig van Macron, die vergezeld wordt door een delegatie van meer dan 90 personen, landde rond 15.30 uur plaatselijke tijd. De Franse staatsleider werd door zijn ambtgenoot, Abdelmadjid Tebboune, verwelkomd met militair eerbetoon. Het duo zal onder andere een bezoek brengen aan het Monument van de Martelaren, een belangrijke herdenkingsplaats van de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) tegen Frankrijk. Later volgt nog een tête-à-tête op presidentieel niveau, een persverklaring en een diner in het Volkspaleis.

Het bezoek valt samen met de zestigste verjaardag van het einde van de oorlog en de onafhankelijkheidsverklaring van Algerije in 1962. Maar de Franse president gaf al te kennen zich vooral te willen richten op ‘de jeugd en de toekomst’. Aan Algerijnse zijde werd de komst van Macron gezien als een uiting van de wens om ‘een nieuwe visie te stimuleren, gebaseerd op een gelijke behandeling en een evenwicht tussen belangen’, aldus het officiële agentschap APS.

‘Rekening houdend met het risico op instabiliteit in de Maghreb, de conflicten in de Sahel en de oorlog in Oekraïne is de verbetering van de betrekkingen tussen Frankrijk en Algerije een politieke noodzaak’, analyseerde de Algerijnse politicoloog Mansour Kedidir het presidentieel bezoek.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is Algerije, de grootste gasproducent van Afrika en een van de tien grootste ter wereld, erg in trek bij de Europeanen, die minder afhankelijk willen zijn van Russisch gas. Maar, zei het Elysée daarover, het Algerijnse gas ‘is absoluut niet het doel van het bezoek’ en er zullen ‘geen belangrijke contracten of onderhandelingen worden aangekondigd’, klonk het, ondanks het feit dat Engie-topvrouw Catherine MacGregor deel uitmaakt van de Franse delegatie.

Waar het wel over zal gaan, is de situatie in Mali, waar het Franse leger zich onlangs heeft teruggetrokken, en de groeiende Russische invloed in Afrika. Algerije speelt een centrale rol in de regio vanwege de duizenden kilometers lange grenzen die het land deelt met Mali, Niger en Libië.