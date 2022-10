Lula wint eerste ronde, tweede ronde nodig bij presidentverkiezingen in Brazilië

Oud-president Luiz Ignacio Lula da Silva (76) heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. Dat blijkt uit gegevens van de nationale kiescommissie. Aangezien hij niet aan een absolute meerderheid raakte, volgt eind deze maand een tweede ronde.

Met de stemmen van 97,86 procent van de kiesbureaus geteld, kan de centrumlinkse Lula rekenen op 47,99 procent. De huidige extreemrechtse president Jair Bolsonaro (67) haalde 43,57 procent van de stemmen binnen.

De stembusslag was spannender dan peilingen vooraf hadden doen uitschijnen. Lula, die al president was tussen 2003 en 2011, haalde in de peilingen al maanden rond de 10 procentpunten meer dan Bolsonaro.

Nog negen andere kandidaten deden in de eerste ronde van de verkiezingen een gooi naar het presidentschap. De derde kandidaat volgt mijlenver achter de twee favorieten met amper 4,20 procent van de stemmen. Aangezien geen van de kandidaten een absolute meerderheid binnenhaalde, volgt een tweede stemronde op 30 oktober. Daarbij nemen alleen Lula en Bolsonaro het tegen elkaar op.