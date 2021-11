Rusland heeft het Westen de schuld gegeven van de gespannen situatie door de duizenden vluchtelingen en migranten aan de Pools-Wit-Russische grens. 'Westerse staten hebben jarenlang geprobeerd om hun levenswijze op te dringen aan mensen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika', zei Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, dinsdag in Moskou. Ook Wit-Rusland houdt het been stijf en gaf aan 'niet te zullen knielen voor Europa'.

Duizenden migranten en vluchtelingen proberen in Wit-Rusland de grens over te steken naar Polen om asiel aan te vragen in de Europese Unie. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov moeten beide landen hun "verantwoordelijkheid" opnemen. De woordvoerder benadrukte dat Wit-Rusland dit al doet.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko wordt ervan beschuldigd migranten en vluchtelingen uit Afghanistan en Irak over te vliegen om hen naar de Poolse grens te sturen als vergelding voor de sancties die de EU zijn land oplegde.

De Russische president Vladimir Poetin hield dinsdag een telefoongesprek met zijn Wit-Russische bondgenoot. Het tweetal "wisselde gedachten over de vluchtelingensituatie", volgens het Kremlin. Volgens Loekasjenko is er dreiging van een militaire invasie van de NAVO, iets wat de NAVO zelf ten stelligste ontkent.

Poetin beloofde militaire hulp in geval van een aanval uit het westen. "De mobilisering van Poolse strijdkrachten aan de grens baart ons grote zorgen, maar Wit-Rusland zal niet knielen voor Europa", verzekerde Loekasjenko.

Volgens de Poolse president Andrzej Duda stuurde Wit-Rusland maandag duizenden mensen naar de Poolse grens. De migranten en vluchtelingen werden volgens de president van de weg naar het bos geleid om daar over te steken op plaatsen zonder bewaakte grensovergang. "De situatie is ondertussen onder controle door de grote aanwezigheid van soldaten, grenswachten en politiemensen", verzekerde Duda.

