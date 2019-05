Leerkrachten in Florida mogen voortaan wapen dragen

Als gevolg van het bloedbad op een school in de Amerikaanse staat Florida met 17 doden een jaar geleden is het leerkrachten er voortaan toegestaan om wapens dragen. Dat besliste het door de Republikeinen gedomineerde parlement in de hoofdstad Tallahassee na een verhit debat.

De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt samen met first lady Melania Trump de slachtoffers van het bloedbad in een school in Parkland, Florida, 17 februari 2018. © belga