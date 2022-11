Laatste onderdeel succesvol aan Chinees ruimtestation gekoppeld

Het laatste grote onderdeel van het Chinese ruimtestation Tiangong is dinsdagochtend (Chinese tijd) op zijn plaats van bestemming aangekomen en succesvol gekoppeld aan de andere twee delen. De module, die Mengtian (Dromen van de hemel) is gedoopt, werd maandag gelanceerd vanaf het eiland Hainan en deed ongeveer dertien uur over de reis, meldt het Chinese persbureau Xinhua.

China kan geen gebruik maken van het internationale ruimtestation ISS, omdat de Amerikaanse regering in 2011 de samenwerking van NASA met China verbood. Sinds een paar jaar bouwt China daarom aan zijn eigen ruimtestation. Het eerste deel van Tiangong, oftewel het Hemels Paleis, ging vorig jaar de ruimte in. Dat deel heet Tianhe (Hemelse Harmonie).

Afgelopen juli volgde het onderdeel Wentian (Zoektocht naar de hemel). Met de koppeling van Mengtian is het T-vormige station nog niet operationeel. China stuurt eind dit jaar drie astronauten die de huidige driekoppige bemanning van Tiangong moeten helpen het station af te bouwen. Eenmaal gereed, moet het ruimtestation tien jaar in gebruik blijven. Tiangong draait op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde. Dat is op ongeveer dezelfde hoogte als het ISS, dat veel groter is.

China is bijzonder ambitieus. Het land bracht in 2003 voor het eerst iemand naar de ruimte. Het was het derde land dat hierin slaagde, na de Sovjet-Unie/Rusland en de Verenigde Staten. Ook zette China vorig jaar met succes een onbemand karretje op Mars. In 2019 landde China, als eerste, op de achterkant van de maan. Andere landen doen zulke projecten het liefst samen met anderen, maar China werkt bij voorkeur op eigen houtje.