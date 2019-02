Kiest Theresa May er eindelijk voor om de harde brexiteers onder druk te zetten?

Theresa May heeft dinsdagmiddag de deur op een kier gezet om de brexitdatum met enkele maanden op te schuiven. Op 12 maart stemmen de Britse parlementsleden een tweede keer over haar terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie. Wordt haar deal nogmaals naar de prullenmand verwezen, dan stemt Westminster een dag later over een no --deal scenario. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook dat voorstel worden weggestemd, aangezien het gros van de parlementsleden tegen een harde brexit is.

