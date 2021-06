Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar John Bolton, een voormalige veiligheidsadviseur van ex-president Donald Trump, geschrapt. Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld in zijn boek over zijn zeventien maanden in het Witte Huis.

Bolton schetste in zijn vorig jaar verschenen boek 'The room where it happened' een vernietigend beeld van de toenmalige president. De regering-Trump probeerde tevergeefs de publicatie tegen te houden van het boek, omdat de nationale veiligheid erdoor in gevaar zou komen. In september werd ook bekendgemaakt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, dat moet uitwijzen of Bolton geheime informatie heeft vrijgegeven.

De krant New York Times meldt nu dat overheidsadviseurs hebben geconcludeerd dat in de zaak-Bolton politiek is gehandeld en dat het proces geen kans op slagen heeft. Volgens de advocaat van Bolton heeft het ministerie van Justitie 'stilzwijgend erkend dat Trump en zijn functionarissen in het Witte Huis onrechtmatig hebben gehandeld'. Het ministerie zelf heeft nog niet gereageerd.

Bolton schetste in zijn vorig jaar verschenen boek 'The room where it happened' een vernietigend beeld van de toenmalige president. De regering-Trump probeerde tevergeefs de publicatie tegen te houden van het boek, omdat de nationale veiligheid erdoor in gevaar zou komen. In september werd ook bekendgemaakt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, dat moet uitwijzen of Bolton geheime informatie heeft vrijgegeven. De krant New York Times meldt nu dat overheidsadviseurs hebben geconcludeerd dat in de zaak-Bolton politiek is gehandeld en dat het proces geen kans op slagen heeft. Volgens de advocaat van Bolton heeft het ministerie van Justitie 'stilzwijgend erkend dat Trump en zijn functionarissen in het Witte Huis onrechtmatig hebben gehandeld'. Het ministerie zelf heeft nog niet gereageerd.