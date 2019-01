Jonge Democrate Gabbard kandidaat voor Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020

De formele beslissing zal later deze week genomen worden, zegt de amper 37-jarige vrouw. Gabbard is een Irak-veterane en de eerste Amerikaanse Samoa en eerste hindu in het Congres. Als belangrijkste uitdagingen verwijst ze naar de gezondheidszorg, strafrechthervormingen en klimaatverandering.

Gabbard had twee jaar geleden nog een ontmoeting met de Syrische president al-Assad en kreeg daar toen veel kritiek voor. Maar op CNN verdedigt ze die ontmoeting. 'Het was aanvankelijk niet mijn bedoeling hem te zien, maar als de kans zich voordoet, moeten we daar gebruik van maken (...) omdat het kan helpen om een einde te maken aan deze oorlog'.

Ook senatrice Elizabeth Warren is kandidaat bij de Democraten. Verwacht wordt dat er de volgende weken nog meer kandidaten zich zullen aandienen.