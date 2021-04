De Amerikaanse president Joe Biden zal maandag in zijn toespraak over Afghanistan verklaren dat 'de tijd is aangebroken om een einde te maken aan de langste oorlog van Amerika' en om 'de Amerikaanse troepen terug naar huis te brengen'.

'We zullen de Afghaanse regering blijven steunen', maar 'we zullen militair niet aanwezig blijven in Afghanistan', zal de president zeggen volgens fragmenten uit zijn toespraak die aan de pers bezorgd werden. Toch 'zal ons diplomatiek en humanitair werk verdergaan' in het land, zal hij benadrukken.

Joe Biden zal wellicht het vertrek van alle Amerikaanse soldaten uit Afghanistan tegen 11 september aankondigen, de 20ste verjaardag van de aanslagen van 2001 in de Verenigde Staten, die tot de Amerikaanse militaire interventie hebben geleid.

'Ik ben de vierde Amerikaanse president die leiding heeft over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan (...), ik zal die verantwoordelijkheid niet doorgeven aan een vijfde', zal Biden zeggen. 'We kunnen de cyclus van verlengingen of versterkingen van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan niet voortzetten in de hoop dat we de ideale omstandigheden creëren voor een terugtrekking.'

Troepen terug huis

'De tijd is gekomen om een einde te maken aan de langste oorlog van Amerika. De tijd is gekomen om de Amerikaanse troepen terug naar huis te brengen', aldus nog de president.

De VS begonnen bijna twintig jaar geleden aan een interventie in Afghanistan, na de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. Ze verdreven de taliban van de macht omdat die onderdak zouden gegeven hebben aan Osama bin Laden en zijn jihadistische netwerk Al Qaida, die verantwoordelijk waren voor de aanslagen.

'We zullen de Afghaanse regering blijven steunen', maar 'we zullen militair niet aanwezig blijven in Afghanistan', zal de president zeggen volgens fragmenten uit zijn toespraak die aan de pers bezorgd werden. Toch 'zal ons diplomatiek en humanitair werk verdergaan' in het land, zal hij benadrukken. Joe Biden zal wellicht het vertrek van alle Amerikaanse soldaten uit Afghanistan tegen 11 september aankondigen, de 20ste verjaardag van de aanslagen van 2001 in de Verenigde Staten, die tot de Amerikaanse militaire interventie hebben geleid. 'Ik ben de vierde Amerikaanse president die leiding heeft over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan (...), ik zal die verantwoordelijkheid niet doorgeven aan een vijfde', zal Biden zeggen. 'We kunnen de cyclus van verlengingen of versterkingen van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan niet voortzetten in de hoop dat we de ideale omstandigheden creëren voor een terugtrekking.' Troepen terug huis'De tijd is gekomen om een einde te maken aan de langste oorlog van Amerika. De tijd is gekomen om de Amerikaanse troepen terug naar huis te brengen', aldus nog de president. De VS begonnen bijna twintig jaar geleden aan een interventie in Afghanistan, na de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. Ze verdreven de taliban van de macht omdat die onderdak zouden gegeven hebben aan Osama bin Laden en zijn jihadistische netwerk Al Qaida, die verantwoordelijk waren voor de aanslagen.