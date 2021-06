Een nog onbekende persoon mag voor 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) mee de ruimte in met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hij won een veiling voor een plekje in de raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de steenrijke Bezos.

Rijke belangstellenden konden de afgelopen maand een bod doen. Zaterdag volgde een live veiling.

Donderdag, meldt persagentschap Reuters, bij het afsluiten de eerste fase, was de prijs van het ticket opgelopen tot 4,8 miljoen dollar.

Net voor het live-gedeelde sprak Bezos de gegadigden via video toe: 'De aarde te zien vanuit de ruimte verandert je. Het verandert je verhouding met deze planeet, met de mensheid.'

Dan volgde de live veiling. Na vier minuten, aldus Reuters, was het bedrag al opgeklommen tot 20 miljoen en na zeven minuten werd de veiling afgesloten op 28 miljoen dollar. De naam van de rijke/gelukkige werd niet vrijgegeven.

Bezos wil met Blue Origin op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Zijn broer Mark gaat ook mee, en daarnaast een vierde persoon.

Bijna 7600 mensen uit 159 landen deden mee aan de veiling, meldt het bedrijf.

Kortstondig, en met concurrentie

De raket New Shepard moet na lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen.

Het is echter nog niet helemaal zeker dat Bezos en zijn medereizigers de eerste ruimtetoeristen worden. Hij ligt in concurrentie met andere miljardairs Elon Musk en Richard Branson. De Brit Branson, bekend van Virgin, zou in het weekend van 4 juli - twee weken voor Bezos - een proefreisje plannen aan boord van zijn eigen Virgin VSS Unity ruimtetuig.

Miljardairs en anderen zien een groeimarkt in ruimtereizen voor toeristen.

Eerder deze week werd bekend dat Jeff Bezos de afgelopen twee decennia twee jaar geen inkomensbelasting betaald heeft, en de meeste jaren heel weinig betaalde.

