Uit gelekte belastinggegevens blijkt dat de rijkste bewoners van de VS heel weinig en soms helemaal geen inkomensbelasting betalen. Gemiddeld gaat 3,4 procent van hun toegenomen welvaart naar belastingen, aldus onderzoekswebsite ProPublica. De Amerikaanse belastingdienst IRS start een onderzoek naar de bron van het lek.

Het gaat om figuren als Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, George Soros, Bill Gates, Rupert Murdoch en Mark Zuckerberg. Hoe weinig belastingen zij betalen, blijkt uit analyses van de non-profit onderzoeksnieuwssite ProPublica, die via een anonieme bron de belastinggegevens over vele jaren van de 25 toprijken van de VS kreeg toegespeeld. Niet alleen de belastinggegevens trouwens, maar ook 'hun investeringen, hun beurstransacties, gokwinsten en zelfs de resultaten van hun belastingcontroles'. De verificatie en omkadering van die gegevens nam ProPublica enkele maanden in beslag. Die 25 rijksten, aldus de publicatie, vertegenwoordigden in 2018 gezamenlijk 1100 miljard dollar, en waren samen even welvarend als 14,3 miljoen gemiddelde loonverdieners in de VS. ProPublica kon vaststellen dat meerdere topfiguren in bepaalde jaren helemaal geen inkomstenbelastingen betaalden. Jeff Bezos, de oprichter van Amazon en tegenwoordig de rijkste mens in de wereld, kreeg dat twee keer voor mekaar. Hij betaalde geen inkomensbelasting in 2007 en 2011. Tegenwoordig de tweede rijkste man, Elon Musk, betaalde in 2018 geen inkomensbelasting. Multimiljardair George Soros, bekend als financier van linkse organisaties, slaagde erin drie jaar naeen geen inkomstenbelasting te betalen. Dat ze niks betaalden, betekende niet dat hun welvaart afnam, of dat ze een slecht jaar doormaakten - soms integendeel. Het gemiddelde Amerikaanse huishouden dat 70.000 dollar per jaar verdient, betaalt 14 procent aan federale belastingen (en daar bovenop andere taksen, zoals staatsbelastingen). Dat percentage stijgt tot maximaal 37 procent voor wie in de vele honderdduizenden dollars verdient. De superrijken slagen er echter in drastisch minder te betalen dan die 37 procent. Neem het geval van Jeff Bezos. In 2011, aldus ProPublica, bleef zijn vermogen op ongeveer 18 miljard dollar staan. Maar hij beweerde dat hij verlies geleden had bij investeringen waardoor hij geen belastingen hoefde te betalen, en zelfs 4000 dollar belastingkrediet kon inroepen voor zijn kinderen. In andere jaren betaalde hij wel beslastingen. Voor de periode tussen 2006 en 2018, aldus ProPublica, dat zich baseert op de ramingen van zakentijdschrift Forbes, nam zijn welvaart met 127 miljard dollar toe, maar gaf hij slechts 6,5 miljard dollar als inkomen aan. Op dat inkomen betaalde hij 1,4 miljard aan belastingen - dat is goed 21 procent van de 6,5 miljard, maar slechts 1,1 procent als je van zijn toegenomen welvaart van 127 miljard uitgaat. Zolang die toegenomen welvaart in aandelen en vastgoed vastzit, en niet te gelde wordt gemaakt, moeten er geen belastingen op betaald worden. Het punt is, aldus een expert die The Washington Post naar aanleiding van het artikel van ProPublica raadpleegde, is dat de superrijken een systeem hebben dat de gewone gesalarieerde niet kan hanteren. Het komt hierop neer, aldus Philip Hackney, ooit belastinginspecteur, en nu belastingsspecialist aan de University of Pittsburgh: 'Als je heel welvarend bent, hou je vast aan die welvaart. Je laat die welvaart vermeerderen in waarde, en om je levensstijl te onderhouden leen je gewoon geld'. Op die manier ontsnapt de superrijke grotendeels aan belastingen, want leningen worden door de belastingdiensten niet als inkomen beschouwd. The Washington Post is eigendom van Bezos, trouwens.ProPublica zelf waarschuwt dat de belastingverhogingen die de regering Biden voorstaat (van 37 procent naar 39,6) geen zoden aan de dijk zullen brengen. Joe Biden heeft zich uitgesproken tegen een welvaartsbelasting, die wel iets zou kunnen uitrichten, maar die technische problemen oplevert ingeval de welvaart echt of vermeend daalt. Donald Trump, geen lid van de top 25, wist jarenlang belastingen te vermijden door te argumenteren dat zijn vastgoed in waarde was gedaald. Op basis van cijfers van Forbes zagen de 25 rijkste Amerikanen tussen 2014 en 2018 hun welvaart stijgen met 401 miljard dollar. Ze betaalden in die vijf jaar gezamenlijk 13,6 miljard dollar aan inkomensbelasting. Dat, berekende ProPublica, komt overeen met een 'werkelijk belastingtarief' van gemiddeld 3,4 procent. Bezos zat ruim onder dat belastinggemiddelde: hij betaalde over die periode vijf jaar 973 miljoen dollar aan belastingen voor een officieel inkomen van in totaal 4,22 miljard dollar. Dat maakte dat hij officieel 23 procent betaalde. Maar zijn welvaart nam over de genoemde periode toe met 99 miljard dollar, wat zijn 'werkelijke' belastingvoet tot plusminus 1 procent doet dalen. Kampioen van de lage belastingen is in het schema van ProPublica superinvesteerder Warren Buffett, die voor de periode van 2014 tot 2018 een relatief bescheiden inkomen van 125 miljoen dollar aangaf, waarop hij 23,7 miljoen dollar belasting betaalde, ofte bijna 19 procent. Hij beweerde ooit dat hij half zoveel belastingen betaalt als zijn secretaresse, en als hij die secretaresse rond de 600.000 dollar per jaar betaalt, kan dat kloppen, want dan betaalt zij 37 procent. Volgens Forbes steeg Buffetts welvaart tussen 2014 en 2018 met 24,3 miljard dollar. Uitgaand van dat getal betaalde de miljardair over de periode van vijf jaar 0,1 procent belastingen. In een reactie liet Buffett weten dat hijzelf al lang pleit voor een billijker belastingsysteem waarbij de rijken harder worden aangepakt. Daar staat tegenover, schrijft hij, dat hij 99,5 procent van zijn fortuin wil wegschenken, en dat hij vindt dat liefdadigheid beter functioneert dan belastingen, die toch maar dienen 'om een immer toenemend VS-deficit ietwat te verlichten'.Bezos was niet bereid om commentaar te geven volgens ProPublica. Musk reageerde enkel op een vraag met '?' en gaf vervolgens geen antwoord.