Jeff Bezos gaat 200 miljoen dollar (170 miljoen euro) schenken aan het National Air and Space Museum in Washington, dat deel uitmaakt van het Smithsonian-instituut. De aankondiging komt er enkele dagen voor de oprichter van internetgigant Amazon de ruimte in wordt gelanceerd door zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

Van het bedrag is 70 miljoen dollar bestemd voor de renovatie van het ruimtevaartmuseum. Het overige deel zal worden gebruikt om een nieuw leercentrum te bouwen dat naar Bezos zal worden vernoemd, zei het Smithsonian woensdag.

Volgens het instituut gaat het om de grootste schenking aan zijn musea sinds zijn oprichting in 1846. Bezos wordt momenteel beschouwd als de rijkste man ter wereld. De multimiljardair is van plan om op 20 juli in de ruimte te gaan.

Van het bedrag is 70 miljoen dollar bestemd voor de renovatie van het ruimtevaartmuseum. Het overige deel zal worden gebruikt om een nieuw leercentrum te bouwen dat naar Bezos zal worden vernoemd, zei het Smithsonian woensdag. Volgens het instituut gaat het om de grootste schenking aan zijn musea sinds zijn oprichting in 1846. Bezos wordt momenteel beschouwd als de rijkste man ter wereld. De multimiljardair is van plan om op 20 juli in de ruimte te gaan.