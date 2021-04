De Italiaanse eerste minister Mario Draghi heeft donderdag voor ophef gezorgd door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in aanwezigheid van de pers een 'dictator' te noemen.

Hij deed die uitlating naar aanleiding van het veelbesproken 'stoelincident' tijdens het bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Turkije roept nu de Italiaanse ambassadeur op het matje.

'Ik was zeer ontstemd over de vernedering die Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moest ondergaan', verklaarde Draghi donderdagavond. 'Met deze dictators - laten we ze noemen wat ze zijn - die we desondanks nodig hebben, moeten we afwijkende ideeën en opvattingen over de samenleving eerlijk tot uiting brengen. Maar we moeten ook bereid zijn met hen samen te werken in het belang van het land. Het juiste evenwicht is nodig.'

Het gebruik van het woord 'dictator' heeft in Ankara tot heel wat ongenoegen geleid. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. 'We veroordelen krachtig de onaanvaardbare opmerking van de benoemde Italiaanse premier over onze verkozen president', heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu laten weten in een reactie op Twitter. Hij heeft de woorden van Draghi ook 'populistisch, beledigend en onredelijk' genoemd.

