De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft alle ministerportefeuilles neergelegd die hij nog bekleedde. Hij blijft wel aan als regeringsleider

Netanyahu's ministerposten Gezondheid, Sociaal beleid, Landbouw en Diaspora komen bij iemand anders terecht. Het is al bekend dat Jakov Litzmannn minister van Gezondheid wordt.

Woensdagavond raakte al bekend dat de premier, als eerste Israëlische premier ooit, het parlement om onschendbaarheid vraagt. In een brief aan Knesset-voorzitter Yuli Edelstein schreef Netanyahu dat de onschendbaarheid beperkt in tijd zal zijn, tot het einde van deze legislatuur. Voor het gerecht wil hij zijn onschuld bewijzen. 'Ik wil Israël nog vele jaren leiden om historische successen te boeken', aldus Netanyahu.

Het proces tegen Netanyahu zal nu vertraging oplopen, of het parlement op zijn vraag zal ingaan of niet. De rechtszaak zal pas na de verkiezingen van 2 maart plaatsvinden - het wordt de derde stembusgang op minder dan een jaar tijd.

Het is nog onduidelijk wanneer het parlement zal stemmen over Netanyahu's aanvraag voor onschendbaarheid.

Er kwam al scherpe kritiek op de onschendbaarheidsaanvraag van Netanyahu, onder meer van zijn uitdager Benny Gantz. 'Netanyahu weet dat hij schuldig is', aldus de oud-legerleider. De vroegere minister van Defensie, Avigdor Lieberman van de extreemrechtse partij Israël Ons Huis, kondigde al aan niet in te stemmen met de aanvraag. Daarmee lijkt het er al op dat Netanyahu in deze Knesset geen meerderheid heeft om zijn onschendbaarheid erdoor te krijgen.

Het ministerie van Justitie zei in november 2019 dat Netanyahu aangeklaagd moet worden voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittende premier wordt aangeklaagd. Netanyahu sprak van een poging tot staatsgreep en bekritiseerde het gerecht. Hij beschuldigde de politie ervan dat ze getuigen onder druk had gezet.