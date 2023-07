Israëlisch parlement keurt omstreden justitiewet goed, ondanks massaal protest

Het Israëlische parlement heeft een maandag een omstreden wetsontwerp goedgekeurd dat de bevoegdheid van het Hooggerechtshof beperkt. Het ontneemt aan die rechtbank onder meer de mogelijkheid om te oordelen over de ‘redelijkheid’ van een regeringsbeslissing.

Een meerderheid van de 120 parlementsleden schaarde zich achter het ontwerp. Het wetsontwerp maakt deel van een ruimere hervorming van de gerechtelijke macht in Israël.

Terwijl de stemming doorging werd buiten het parlementsgebouw gedemonstreerd door vele duizenden tegenstanders van de hervorming.

Critici vinden dat de hervorming het evenwicht tussen de verschillende machten verstoort en het democratisch karakter van het land bedreigt. De regering-Netanyahu zegt dan weer dat de hervorming als doel heeft om een beter machtsevenwicht te garanderen.

De plannen van de regering-Netanyahu leiden al zeven maanden tot grootschalig protest in het land. De stemming werd geboycot door de oppositie, zo meldt de Israëlische krant Haaretz op zijn nieuwswebsite.

‘Democratie vernielen’

Oppositieleider Yair Lapid had eerder gezegd dat onderhandelingen met de regering over het ontwerp waren mislukt.

‘Met deze regering is het onmogelijk om overeenkomsten te sluiten die de Israëlische democratie in stand houden’, verklaarde hij in het parlement.

De huidige Israëlische regering wil ‘de staat uiteenrukken’ en ‘de democratie vernielen, de veiligheid van Israël, de eenheid van het Israëlische volk en onze internationale relaties verwoesten’, verklaarde Lapid aan het eind van een 26 uur durend debat in de Knesset.

De Israëlische president Yitzhak Herzog had de onderhandelingen over een compromis opgestart.