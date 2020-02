Israël werkt niet langer samen met Michelle Bachelet, Hoog Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN. Tel Aviv zet die stap een dag nadat Bachelet een lijst van 112 bedrijven had gepubliceerd die zaken doen in door Joodse kolonisten bezet gebied.

Dat meldt een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. In 2012 al stopte Israël de samenwerking met de VN-Mensenrechtenraad, en later volgde ook Unesco. Israël meent dat de organisaties het land vijandig gezind zijn.

Onder de 112 bedrijven zijn overwegend Israëlische, maar ook bedrijven uit de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Luxemburg. Belgische bedrijven worden niet genoemd. Uit Tel Aviv kwamen woedende reacties op de lijst. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz gaat het om 'een beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden'.

Volgens de Israëlische vertegenwoordiging in Genève heeft Bachelet 'elke geloofwaardigheid en bekwaamheid verloren om in onze regio te ijveren voor mensenrechten'. Onder meer Airbnb, Alstom, Booking.com en Tripadvisor zijn terug te vinden op de lijst. Israël en de VS hadden zwaar gelobbyd tegen de publicatie van de lijst. Het koloniseren van bezet gebied is in strijd met het internationaal recht.

In 2016 stemde de VN-Mensenrechtenraad een resolutie die vroeg om een 'database van alle bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die te maken hebben met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden'. 'De lijst vormt geen gerechtelijk, of bijna-gerechtelijk, proces, en ambieert dat ook niet', aldus Bachelets persbericht. Israël vreesde dat zo'n lijst de basis zou vormen voor een boycot van die bedrijven.

