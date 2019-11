'Wij roepen de federale regering en het federale parlement op om expliciet duidelijk te maken dat de Boycot, Divestment and Sanctions-beweging (BDS) een legitieme en geweldloze vorm van kritiek is op het Israëlische beleid, en niet gelijkgesteld kan worden aan antisemitisme', schrijven Ludo Abicht, Anya Topolski en 94 andere Joodse en niet-Joodse onderzoekers en geëngageerde burgers in een open brief.

Op maandag 25 november wordt de directeur van Human Rights Watch door Israël het land uitgezet omwille van zijn vermeende oproep tot een boycot. Dit past binnen een bredere trend om kritische stemmen monddood te maken. De Boycot, Divestment and Sanctions (BDS) beweging wordt hierbij extra geviseerd en afgedaan als antisemitisch. Dat vinden wij een zorgwekkende evolutie.

Kritiek op Israël mag niet gelijkgesteld worden aan antisemitisme.

Op 25 september 2019 stelde het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken een nieuw rapport voor in het Europees Parlement. In dit rapport wordt de Boycot, Divestment and Sanctions (BDS) beweging over de hele lijn gelijkgesteld met antisemitisme. Het rapport roept Europese regeringen op om elke vorm van samenwerking te beëindigen met organisaties die de BDS-oproep ondersteunen.

Het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. De afgelopen 1,5 jaar publiceerde het verschillende rapporten waarin Israëlische, Palestijnse en Europese middenveldorganisaties in diskrediet worden gebracht. De Hoge Buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, had het in een reactie over "ongefundeerde" en "onaanvaardbare" aanvallen die "enkel bijdragen aan desinformatie campagnes".

Ondermijning strijd antisemitisme

De meningen van de ondergetekenden over BDS zijn verdeeld. Sommigen onder ons steunen BDS, anderen wijzen BDS af omwille van uiteenlopende redenen. Maar we wijzen unaniem de foutieve, ongepaste en misleidende claim af dat BDS gelijkstaat aan antisemitisme. Ongeacht wat iemand denkt over BDS, het moet duidelijk zijn dat het een legitieme en geweldloze vorm van protest is tegen de Israëlische bezetting van Palestijns gebied, en dat het beschermd wordt door de vrijheid van meningsuiting en bijeenkomst. Dit werd overigens recent nog bevestigd door de Europese Hoge Buitenlandvertegenwoordiger Mogherini en door drie Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties.

Als geëngageerde burgers en wetenschappelijke onderzoekers en experts in de strijd tegen antisemitisme, Joods en niet-Joods, wijzen wij de bevindingen, tactieken en aanbevelingen van het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken ondubbelzinnig af. Antisemitisme en andere vormen van racisme zijn een acuut gevaar en moeten actief bestreden worden. Maar de aanbevelingen van het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken en nauw aan de Israëlische regering gelieerde groepen als "NGO Monitor" helpen niemand vooruit in deze belangrijke strijd. Integendeel, door legitieme kritiek op het Israëlische beleid gelijk te stellen aan antisemitisme wordt de strijd tegen écht antisemitisme grondig verzwakt.

Krimpende ruimte

Pogingen om de BDS-beweging en andere critici van het Israëlische beleid in de bezette Palestijnse gebieden in de ban te slaan als antisemieten zijn bovendien erg politiek gekleurd. De afgelopen jaren bestempelde de uittredende regering van Premier Netanyahu elke vorm van verzet tegen het Israëlische bezettings- en annexatiebeleid als antisemitisme. Er is steeds meer sprake van een "krimpende ruimte" voor lokale middenveldorganisaties, die op allerlei manieren onder druk worden gezet.

De Israëlische regering maakt hierbij bovendien geen onderscheid tussen Israël en bezette Palestijnse gebieden. Ze bestempelt elke vorm van boycot of pogingen om een onderscheid te maken tussen Israël en bezet Palestijns gebied ("differentiatie") als antisemitisch.

Omwille van al deze redenen roepen we de federale regering en het federale parlement op om expliciet duidelijk te maken dat BDS een legitieme en geweldloze vorm van kritiek is op het Israëlische beleid, en niet gelijkgesteld kan worden aan antisemitisme. We roepen ook op tot blijvende financiële en politieke steun aan Israëlische en Palestijnse middenveldorganisaties (inclusief organisaties die de BDS-oproep onderschrijven) die op vreedzame wijze de Israëlische bezetting bestrijden en schendingen van het internationaal recht documenteren.

Dergelijke organisaties zijn onze bondgenoten in de strijd tegen de bezetting en annexatie van Palestijns gebied. Ze verdienen, meer dan ooit, onze volledige steun, in plaats van ongefundeerde aantijgingen van antisemitisme.

Lijst ondertekenaars:

LudoAbicht, Universiteit Antwerpen

Anya Topolski, Een Andere Joodse Stem

Itamar Shachar, Een Andere Joodse Stem

Lior Volinz, Vrije Universiteit Brussel

Serge Gutwirth, Vrije Universiteit Brussel

Brigitte Herremans, Universiteit Gent

Eva Brems, Universiteit Gent

Jean-Jacques Amy, Emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

Karin Verelst, Vrije Universiteit Brussel

Madeline Lutjeharms, Vrije Universiteit Brussel

Marc De Meyere, Emeritus hoogleraar Universiteit Gent

Herman De Ley, Universiteit Gent

Tom Sauer, Universiteit Antwerpen

Dirk De Bièvre, Universiteit Antwerpen

Henri Goldman, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Michel Staszewski, Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie

Anne Grauwels, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Heinz Hurvitz, Institut d'études du judaïsme (Martin Buber, Université libre de Bruxelles)

Henri Wajnblum, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Thérèse Liebmann, geëngageerde Joodse burger

Irène Kaufer, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Julie Ringelheim, Université catholique de Louvain

Jacques Aron, essayist

Nicole Gere, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Sabine Ringelheim, journaliste

Alain Lapiower, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Jacques Bude, emeritus professor Université Libre de Bruxelles, verloor beide ouders in Auschwitz

Maroussia Toungouz Névessingnsky, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Adèle Moulard, Union des Progressistes Juifs de Belgique-jeunes

Alice Desmedt, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Adeline Liebman, psychotherapeute

Adrien Mora, Union des Progressistes Juifs de Belgique-jeunes

Jacques Ravedovitz, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Tessa Parzenczewski, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Alban de Kerchove, Fonds de la Recherche Scientifique

Éric David, emeritus professor, Université Libre de Bruxelles

Amélie Caillon, Association belgo-palestinienne

Victor Ginsburgh, ere-professor, Université libre de Bruxelles

Mateo Alaluf, ere-professor, Université libre de Bruxelles

André Lacroix, Syndicat de l'enseignement libre (SEL-Setca-FGBB)

Perrine Humblet, Université libre de Bruxelles

Anne Staquet, Université de Mons

Marc Abramowicz, psycholoog

Antonin Moriau, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Vincent Engel, Université catholique de Louvain

Aude Corbeel, studente

Ava Silovy, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Claudine Van O, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Daniel Apelbaum, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Suzanne Mousset, Fonds National de la Recherche Scientifique

Rebecca Nabulsi, Union des Progressistes Juifs de Belgique-jeunes

Daniel Dekkers, gepensioneerd ingenieur

Deborah Rouach, comédienne

Didier de Neck, comédien

Elie Vamos, geëngageerde Joods-seculiere burger

Sharon Geczynski, sociologe

Elsa Schiffmann, Union des Progressistes Juifs de Belgique

EstherVamos, Université libre de Bruxelles

Serge Deruette, Université de Mons

Fanny Filosof, geengageerde Joodse burger

Florian Gillard, student aan de Université libre de Bruxelles

Georges Bauherz, Université libre de Bruxelles

Hans Rosenblatt, alias Henri Roanne, oud-journalist, ondergedoken kind in 1942-44

Jacques Koplowicz, gepensioneerde professor

Jacques Schiffmann, Université libre de Bruxelles

Jean Vogel, Institut Marcel Liebman

Jérôme Peraya, Agir pour la paix

José Gotovitch, Université Libre de Bruxelles

Julien Staszewski, geëngageerde burger

Ketura le Roij, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Lara Szyper, psychotherapeute

Laurent Vogel, Université libre de Bruxelles

Léopold Darcheville, journalist

Lila Bel Mamoune, student aan de Université libre de Bruxelles

Mady Wajnblum, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Marc Jacquemain, Université de Liège

Mathieu Staszewski, geëngageerde burger

Maysan Qasem, studente aan de Université libre de Bruxelles

Miguel Schelck, student aan de Université libre de Bruxelles

Nassera Bousbaine, geëngageerde burger

Nicole Mayer, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (MRAX)

Pablo Van den Bulcke, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Patricia Geller, psychanalyste

Patrick Italiano, Université de Liège

Paul Tellier, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Hugo Corten, geëngageerde burger

Pierre Marage, emeritus professor Université Libre de Bruxelles

Sabine Kahn, Université Libre de Bruxelles

Sacha Schiffman, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Simon Chabrillat, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Stéphanie Koplowicz, lid van het Brussels parlement (PTB)

Valentine Joukovsky, Union des Progressistes Juifs de Belgique

Valérie Alaluf, geëngageerde burger

WillyEstersohn, oud-journalist

Youri Mora, Union des Progressistes Juifs de Belgique