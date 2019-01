'Waarop wacht Europa om maatregelen tegen Israël te nemen?'

Ilana Hammerman is niet bang aangelegd. Twee jaar cel riskeerde ze toen ze in mei 2010 willens en wetens de Israëlische wet overtrad. Op een mooie lentedag reed ze met haar rode Ford Fiesta naar een Palestijns dorp op de Westelijke Jordaanoever. Ze pikte er drie tienermeisjes op en smokkelde hen Israël binnen via het militaire checkpoint Betar. Voor de meisjes brak een heuglijke dag aan. Ze werden in Tel Aviv getrakteerd op een ijsje, keken hun ogen uit in een blitse shoppingmall. En vooral: ze konden voor het eerst in hun leven kennismaken met de geneugten van strand en zee. Zwemmen hadden ze nooit geleerd, maar Hammerman beschreef in de linkse kwaliteitskrant Haaretz de extatische taferelen die zich in de branding van Jaffa afspeelden. Vanuit hun dorp konden de meisjes de Middellandse Zee haast ruiken, maar sinds het afgrendelen van de bezette gebieden is het voor Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever nagenoeg onmogelijk geworden er nog een glimp van op te vangen.

