Israël bestookt Hamas-installaties na raketaanval

Gevechtsvliegtuigen van het Israëlische leger hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag installaties van militante Palestijnse groeperingen bestookt in de Gazastrook. Dat zeggen militaire bronnen. De actie, die onder meer gericht was tegen een Hamas-doelwit, was een vergelding voor het afvuren van drie raketten vanuit Gaza op Israël. Noch bij die aanval, noch bij de Israëlische tegenreactie zouden slachtoffers gevallen zijn.

© belga