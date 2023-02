Iran steeds dichter bij kernbom: Internationaal Agentschap voor Atoomenergie gaat gesprek aan

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) is in gesprek met Iran na berichten dat het agentschap uranium had ontdekt dat tot 84 procent was verrijkt. Een zuiverheid van 90 procent is genoeg om een kernbom mee te maken.

Volgens het persagentschap Bloomberg, dat twee diplomatieke bronnen aanhaalde, vonden de inspecteurs van IAEA verrijkingsniveaus net onder de 90 procent.

IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi ‘bespreekt met Iran de resultaten van recente verificatieactiviteiten’, aldus het VN-orgaan op Twitter.

The IAEA is aware of recent media reports relating to uranium enrichment levels in Iran. Director General @rafaelmgrossi states that the IAEA is discussing with Iran the results of recent Agency verification activities and will inform the IAEA Board of Governors as appropriate. pic.twitter.com/4Aqdq01Xr5 — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 19, 2023

‘De inspecteurs moeten bepalen of Iran het materiaal opzettelijk heeft geproduceerd, of dat de concentratie het resultaat was van een onbedoelde opbouw als gevolg van technische problemen met de centrifuges die worden gebruikt om uranium te verrijken’, schrijft Bloomberg.

Joint comprehensive plan of action

De verhoogde uraniumverrijking door Iran is in strijd met de afspraken die in 2015 gemaakt zijn om het atoomprogramma van Iran te beheersen. Toen ondertekende Iran samen met de VS, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de Joint Comprehensive Plan of Action. (JCPOA) Dat was een overeenkomst die het Iraanse nucleaire programma beperkingen oplegde, in ruil voor de opheffing van economische sancties die het land in een wurggreep hielden.

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap hield Iran zich in eerste instantie wel degelijk aan het akkoord. Toch besliste de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2017 om de VS terug te trekken uit de akkoorden. Europese bedrijven dreven steeds minder handel met Iran uit angst voor Amerikaanse sancties. Nu de economische incentives minder doorwogen, nam Iran het ook minder nauw met de voorwaarden van de deal.