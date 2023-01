Iran sluit Frans instituut na publicatie ‘beledigende’ karikaturen in Charlie Hebdo

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zet een punt achter de activiteiten van het Franse onderzoeksinstituut in Iran (IFRI). Aanleiding is de publicatie van “beledigende” karikaturen van de Iraanse leider Ali Khamenei in het Franse satirische weekblad ‘Charlie Hebdo’.

Volgens het Iraanse buitenlandministerie gaat het om een “eerste etappe” van het Iraanse antwoord op de karikaturen. Iran had Frankrijk woensdag al gewaarschuwd voor een reactie. ‘Charlie Hebdo’ publiceerde woensdag tientallen karikaturen van de hoogste religieuze en politieke leider van Iran.

De spotprenten werden gekozen uit inzendingen voor een wedstrijd die in december 2022 gelanceerd werd, toen de betogingen in Iran toenamen naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De Iraans-Koerdische vrouw stierf nadat ze gearresteerd was omdat ze de strikte kledingvoorschriften in Iran overtreden zou hebben.

🔴 #MullahsGetOut | Le 8 décembre, nous lancions un concours de caricatures du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Un mois plus tard et après plus de 300 dessins reçus (ainsi que des milliers de menaces), voici notre sélection de gagnants ! https://t.co/oZ9T3Ri0v9 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

Het weekblad publiceerde de spotprenten in een speciale editie voor de verjaardag van de dodelijke aanslag van 7 januari 2015 op zijn kantoor in Parijs. Die terreuraanslag in naam van Al Qaeda was een wraakactie voor de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed.

“De beledigende en onwelvoeglijke daad van een Franse publicatie door karikaturen tegen de religieuze en politieke autoriteit te publiceren zal niet zonder afdoend en krachtig antwoord blijven”, verklaarde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, gisteren op Twitter. “We zullen de Franse regering niet toelaten de grenzen te overschrijden. Ze heeft definitief voor de slechte weg gekozen”, voegde de minister eraan toe.

Volgens zijn website is IFRI verbonden met het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het instituut, gevestigd in het centrum van de Iraanse hoofdstad Teheran, was jarenlang gesloten, maar werd heropend onder het presidentschap van de gematigde Hassan Rohani (2013-2021) als teken van dooi in de relaties tussen Frankrijk en Iran. IFRI bezit onder meer een rijke bibliotheek, die gebruikt wordt door studenten Franse taal en Iraanse universitairen.