Ingrid Betancourt trekt kandidatuur voor presidentsverkiezingen in Colombia in

Ingrid Betancourt trekt zich terug uit de strijd om het presidentschap in Colombia. Dat heeft ze vrijdag aangekondigd. Ze gaat nu voluit de onafhankelijke kandidaat Rodolfo Hernandez steunen.

‘Ik heb besloten de enige kandidaat te steunen die een einde kan maken aan ‘het systeem”, zegt Betancourt op een persconferentie in de noordelijke stad Baranquilla. Volgens een gezamenlijke verklaring hebben Hernandez en Betancourt beslist om de krachten te bundelen omdat er meer raakpunten dan verschillen tussen hen zijn. Zo wordt er gewezen op het belang van ‘ethisch bestuur’ en op ‘de onophoudelijke strijd tegen politique politicienne en corruptie’.

De Colombiaans-Franse politica deed in 2002 al een gooi naar het hoogste ambt in het Zuid-Amerikaanse land, maar ze werd toen gekidnapt en vervolgens zes jaar lang gegijzeld door de guerillabeweging Farc. Nu was de 60-jarige Betancourt als leider van haar eigen milieupartij Oxígeno in de race gestapt. Ze wilde een alternatief vormen voor de linkse kandidaat Gustavo Petro, die op kop staat in de peilingen, en de rechtse politicus Federico Gutierrez. Maar haar campagne kwam nooit echt van de grond. In de meest recente peiling haalde ze nog 0,8 procent. De presidentsverkiezingen in Colombia vinden plaats op 29 mei.