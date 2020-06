In de Amerikaanse hoofdstad Washington vindt zaterdag een grote betoging plaats na de dood van George Floyd door buitensporig politiegeweld. Eerder op de dag kwamen ook betogers op straat in Europa, Australië en Azië.

In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zaterdag duizenden betogers de straat opgetrokken om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. In de omgeving van het Witte Huis hielden betogers bordjes vast met daarop boodschappen als 'Stop racisme nu' of 'Ik kan niet meer ademen', verwijzend naar de laatste woorden van Afro-Amerikaan George Floyd, toen een politieagent een knie in zijn hals drukte. Er is geen melding van schermutselingen.

Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Los Angeles en Philadelphia, waren er zaterdag weer betogingen. Rellen en plunderingen zijn er de jongste tijd veel minder dan bij het begin van de betogingen. Washington heeft zich ontwikkeld tot het epicentrum van het protest - ook omdat een deel van de woede gericht is tegen president Donald Trump.

Trump heeft de dood van Floyd, die op 25 mei omkwam bij bruut politiegeweld in de stad Minneapolis, al meermaals veroordeeld en het recht op vreedzaam protest benadrukt. Maar er wordt hem verweten dat hij geen helder standpunt inneemt tegen racisme en onvoldoende begrip opbrengt voor de woede over discriminatie en onrechtvaardigheid in het land.

Europa

Eerder op zaterdag kwamen tienduizenden mensen op straat in verschillende steden in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Alleen al op de Alexanderplatz in Berlijn waren er volgens de politie 15.000 betogers, terwijl de organisatoren op een tiende hadden gerekend. De Berlijnse politie moest op Twitter zelfs oproepen om niet langer naar het plein te komen. Het plein was 'vol' 45 minuten nadat de betoging van start was gegaan.

Op luchtfoto's die verspreid werden op sociale media waren grote menigtes te zien, gekleed in het zwart. Velen droegen bordjes waarin ze hun steun betuigden aan Black Lives Matter, de beweging die in de VS ontstaan is als reactie op racisme en geweld van politie tegen Afro-Amerikanen.

De organisatoren riepen op tot 'stille betogingen' in heel Duitsland als eerbetoon aan George Floyd. De Afro-Amerikaanse man werd om het leven gebracht door een Amerikaanse politieagent op 25 mei. Ook in 25 andere Duitse steden kwamen betogers op straat. In München daagden er volgens de politie 25.000 betogers op.

Frankrijk

In Frankrijk hebben volgens de overheid 23.300 betogers actiegevoerd tegen politiegeweld, waarvan 5.500 in Parijs. Ondanks de coronamaatregelen en verboden om te manifesteren, waren er betogingen in Parijs, Bordeaux, Lyon, Rijsel, Rennes en Marseille. De betogers brachten hulde aan George Floyd. Ze klaagden het 'racisme' en de 'straffeloosheid' aan die er heerst bij de ordediensten in Frankrijk.

In Metz waren er incidenten in de marge van een betoging, waarvoor een achthonderdtal actievoerders opdaagden. Toen betogers het gerechtsgebouw er viseerden, raakten vier politieagenten en de procureur lichtgewond, volgens de prefectuur van het departement Moselle en procureur Christian Mercuri zelf.

In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zaterdag duizenden betogers de straat opgetrokken om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. In de omgeving van het Witte Huis hielden betogers bordjes vast met daarop boodschappen als 'Stop racisme nu' of 'Ik kan niet meer ademen', verwijzend naar de laatste woorden van Afro-Amerikaan George Floyd, toen een politieagent een knie in zijn hals drukte. Er is geen melding van schermutselingen.Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Los Angeles en Philadelphia, waren er zaterdag weer betogingen. Rellen en plunderingen zijn er de jongste tijd veel minder dan bij het begin van de betogingen. Washington heeft zich ontwikkeld tot het epicentrum van het protest - ook omdat een deel van de woede gericht is tegen president Donald Trump. Trump heeft de dood van Floyd, die op 25 mei omkwam bij bruut politiegeweld in de stad Minneapolis, al meermaals veroordeeld en het recht op vreedzaam protest benadrukt. Maar er wordt hem verweten dat hij geen helder standpunt inneemt tegen racisme en onvoldoende begrip opbrengt voor de woede over discriminatie en onrechtvaardigheid in het land. Eerder op zaterdag kwamen tienduizenden mensen op straat in verschillende steden in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Alleen al op de Alexanderplatz in Berlijn waren er volgens de politie 15.000 betogers, terwijl de organisatoren op een tiende hadden gerekend. De Berlijnse politie moest op Twitter zelfs oproepen om niet langer naar het plein te komen. Het plein was 'vol' 45 minuten nadat de betoging van start was gegaan. Op luchtfoto's die verspreid werden op sociale media waren grote menigtes te zien, gekleed in het zwart. Velen droegen bordjes waarin ze hun steun betuigden aan Black Lives Matter, de beweging die in de VS ontstaan is als reactie op racisme en geweld van politie tegen Afro-Amerikanen. De organisatoren riepen op tot 'stille betogingen' in heel Duitsland als eerbetoon aan George Floyd. De Afro-Amerikaanse man werd om het leven gebracht door een Amerikaanse politieagent op 25 mei. Ook in 25 andere Duitse steden kwamen betogers op straat. In München daagden er volgens de politie 25.000 betogers op. In Frankrijk hebben volgens de overheid 23.300 betogers actiegevoerd tegen politiegeweld, waarvan 5.500 in Parijs. Ondanks de coronamaatregelen en verboden om te manifesteren, waren er betogingen in Parijs, Bordeaux, Lyon, Rijsel, Rennes en Marseille. De betogers brachten hulde aan George Floyd. Ze klaagden het 'racisme' en de 'straffeloosheid' aan die er heerst bij de ordediensten in Frankrijk. In Metz waren er incidenten in de marge van een betoging, waarvoor een achthonderdtal actievoerders opdaagden. Toen betogers het gerechtsgebouw er viseerden, raakten vier politieagenten en de procureur lichtgewond, volgens de prefectuur van het departement Moselle en procureur Christian Mercuri zelf.