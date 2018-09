In beeld: tropische storm Florence zet hele dorpen onder water

De storm eiste zeker negen doden, bevestigen de autoriteiten. Vijf van hen, onder wie een moeder en haar baby, kwamen om toen een boom op hun huis viel in de staat North Carolina. In South Carolina kwam een vrouw van 61 jaar om toen ze met haar auto op een boom reed die op straat was gevallen. Drie anderen werden het slachtoffers van plotse overstromingen van wegen, zeggen de autoriteiten van de county Duplin in North Carolina. Verschillende VS-media hebben het inmiddels al over elf dodelijke slachtoffers.