Een kroongetuige in het afzettingsonderzoek tegen Donald Trump heeft dinsdag in het Congres erkend dat de Oekraïners hem de post van minister van Defensie hadden aangeboden. Hij verzekerde dat hij meteen heeft geweigerd.

Luitenant-kolonel Alexander Vindman, geboren in Kiev en als kind naar de Verenigde Staten geëmigreerd, werd hard aangepakt door de Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden, die zijn loyaliteit en gezond verstand in twijfel trokken. Een juriste die hem ondervroeg namens de Republikeinen, vroeg hem of het waar was dat een hoge Oekraïense functionaris hem de post van minister van Defensie in Kiev had aangeboden.

Vindman erkende dat hij dit aanbod 'tot drie keer toe' gekregen had in de rand van de ceremonie voor de eedaflegging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eind mei. 'Telkens heb ik geweigerd, en bij mijn terugkeer heb ik de hiërarchie en de bevoegde leden van de contraspionagediensten op de hoogte gebracht', preciseerde Vindman, die lid is van de Nationale Veiligheidsraad op het Witte Huis.

'Ik ben Amerikaans, ik ben als jong kind in de Verenigde Staten aangekomen', aldus de militair, die voor wapenfeiten in Irak gedecoreerd werd. Hij kwam nooit te weten of het Oekraïense aanbod ernstig was.

Vindman verdedigde zich tegen kritiek van de Republikeinen door een evaluatie voor te lezen die hij in juli van zijn overste had gekregen. Daarin wordt hij 'briljant' genoemd 'met een uitstekend beoordelingsvermogen'.

Getuigen van telefoongesprek Trump-Zelensky aan het woord

De tweede week van de openbare hoorzittingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in het kader van de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag van start gegaan met twee getuigen die hun ongerustheid te kennen gaven over het telefoongesprek van 25 juli dat centraal staat in het onderzoek.

Alexander Vindman, de hoogste Oekraïne-deskundige in de Nationale Veiligheidsraad, en Jennifer Williams, een medewerkster van vicepresident Mike Pence, luisterden op 25 juli mee toen Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky belde. Volgens een transcriptie van het telefoongesprek vroeg Trump aan Zelensky 'ons een dienst te bewijzen' door onder meer onderzoek te doen naar zijn Democratische tegenstrever Joe Biden.

Vindman en Williams getuigden dat Trumps uitspraken reden tot bezorgdheid waren. 'Ik vond het telefoongesprek van 25 juli ongebruikelijk, want in tegenstelling tot andere presidentiële telefoongesprekken die ik volgde, werd er ook gesproken over iets dat een binnenlandse politieke kwestie leek', aldus Williams. Ze zei dat de uitspraken haar 'politiek van aard' leken en dat ze het briefingboek van Pence bijwerkte met een samenvatting van het gesprek.

Vindman, een legerofficier in actieve dienst die in uniform verscheen, vond het ongepast dat de president aan een buitenlandse macht een onderzoek vroeg naar een binnenlandse politieke tegenstander. Dit zou de nationale veiligheid van de VS en het beleid tegenover Oekraïne kunnen ondermijnen, zei hij. Hij maakte zijn bezorgdheid over het telefoongesprek meteen over aan 'de topmensen in de hiërarchie'.