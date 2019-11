Topdiplomaat: 'Trump meer geïnteresseerd in onderzoek naar Biden dan in Oekraïne'

Donald Trump 'was meer geïnteresseerd' in de opening van een onderzoek naar zijn rivaal Joe Biden in Oekraïne dan in de toestand in dat land, zo heeft een topdiplomaat woensdag gerapporteerd die in het Congres gehoord werd in het kader van de afzettingsprocedure die de Amerikaanse president boven het hoofd hangt.

Donald Trump.

William Taylor, de hoogste diplomaat op de Amerikaanse ambassade in Kiev, verklaarde onder ede dat hij onlangs vernam dat de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, deze uitspraak op 26 juli had gedaan, net nadat hij met president Trump gesproken had. Een medewerker van Taylor had Sondland en Trump met elkaar horen praten en had daarna aan Sondland gevraagd wat Trump over Oekraïne dacht. 'Ambassadeur Sondland antwoordde dat president Trump meer geïnteresseerd was in het onderzoek naar Biden.' De Amerikaanse president kijkt niet naar de hoorzittingen in het Congres met betrekking tot de afzettingsprocedure tegen hem, zei de woordvoerster van het Witte Huis woensdag. 'Hij heeft vergaderingen in het Oval Office. Hij kijkt niet, hij werkt', zei Stephanie Grisham. Lees ook: Wat je moet weten over de impeachment-procedure tegen Trump