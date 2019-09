opinie

'Hongkong is de laatste buitenpost van de vrije wereld. Hoe ver laten we de repressie nog komen?'

Catherine Vuylsteke Journalist, auteur, filmmaker en sinoloog

'Was Hongkong lange tijd weinig meer dan een Aziatisch Wall Street en een hyperbool voor grenzeloze consumptie, dezer dagen staat de stadstaat in brand', schrijft journaliste Catherine Vuylsteke. 'Het is de straat tegen Peking, in een tragische want haast bij voorbaat verloren strijd. Tenzij de internationale gemeenschap niet langer wegkijkt.'

Hongkong op 31 augustus 2019. © Reuters

'Generatie na generatie herhaalt de tragische geschiedenis zich', zei Jason*, een 61-jarige Hongkongse advocaat, afgelopen vrijdag bij het afscheid. Onze vriendschap gaat dertig jaar terug, hij bood me in 1997 een maand lang logies bij de overdracht van de voormalige Britse kroonkolonie aan China. Nu logeerde ik een dikke week lang bij hem, om voor Knack een reportage te maken over de zomer van democratisch protest in zijn stad.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×