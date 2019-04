Hongaars parlement keurt wet goed die grote families bevordert

Het Hongaarse parlement heeft maandag een nieuwe wet goedgekeurd die mensen moet aanmoedigen om meer kinderen te krijgen, door ze renteloze leningen en belastingvoordelen te bieden.

Door de maatregelen, die premier Viktor Orban in februari aankondigde, kunnen getrouwde koppels waarvan de vrouw jonger is dan 40 jaar een renteloze lening krijgen van 10 miljoen forint (ruim 31.000 euro). Ten minste één persoon van het getrouwde koppel moet werk, een blanco strafblad, en geen belastingschulden hebben.

Bij de geboorte van een eerste kind wordt de terugbetaling van de lening voor drie jaar opgeschort. Na het tweede kind zal een derde worden kwijtgescholden en na een derde wordt de volledige lening afgeschreven. Krijgt het echtpaar echter niet binnen de vijf jaar een kind, moet het de rente met terugwerkende kracht betalen.

Niet enkel de regerende partij Fidesz stemde maandag voor de wet, maar ook een duidelijke meerderheid van de oppositie. Toen Orban het beleid in februari voorstelde, zei hij dat mensen overtuigen om meer kinderen te krijgen en niet migratie de oplossing is voor het dalende geboortecijfer in Hongarije.

In 2016 bedroeg het geboortecijfer in het Centraal-Europese land 1,45 kinderen per koppel.