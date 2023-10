Jonathan Holslag: ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict bevestigt de slapte van Europa’

Het is opnieuw oorlog in het Midden-Oosten. Voorlopig dwingt het geweld ons tot vijf belangrijke inzichten. Het eerste inzicht is dat absolute veiligheid niet bestaat. Israël waande zich onaantastbaar door zijn muren en rakettenschild. Maar die bleken niet bestand tegen een combinatie van enerzijds ontreddering en haat in Gaza en anderzijds arrogantie en slecht bestuur in Israël zelf.

Het grondoffensief zal bloederig zijn en Israël niet veiliger maken. De baas van het leger beloofde elke leider, elke strijder en elk steunpunt van Hamas te vernietigen. Dat betekent een lange stedelijke oorlog in een gebied waar de meerderheid van de bevolking Hamas steunt. Hamas heeft zich wellicht jaren op de tegenaanval voorbereid. Die nieuwe fase in het conflict zal leiden tot meer burgerdoden en moet welhaast uitmonden in een nieuwe vorm van uitputtende bezetting.

Amerika doet er alles aan om Israël rugdekking te geven. Er liggen twee vliegdekschepen voor de kust om aanvallen van Iran en Hezbollah af te slaan. Amerikaanse diplomaten manen Arabische landen aan tot kalmte. Op korte termijn kan die Amerikaanse ontrading werken. Maar op lange termijn bevestigt ze het beeld van westers-Israëlische agressie tegen de Arabisch-islamitische wereld en zal meer extremisme ons deel zijn.

Andere mogendheden spinnen garen bij die antiwesterse reactie. Hoewel er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat Moskou iets met de aanslagen van Hamas te maken heeft, wenden Rusland, China, Turkije het conflict aan om de Verenigde Staten in diskrediet te brengen en de Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten verder te ondergraven.

Het conflict bevestigt tot slot de slapte van Europa. Toen de Europese buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell de Israëlische buitenlandminister Eli Cohen om een gesprek vroeg, klonk het in Tel Aviv dat er geen tijd was ‘voor theoretische discussies’ met Europa. De tegenstrijdige profileringsdrang van het immer kibbelende voorzittersduo Charles Michel – Ursula von der Leyen vernietigde Europa’s laatste sprankje geloofwaardigheid.

Zonder twijfel is dit het gevaarlijkste moment in het Midden-Oosten in decennia. De terreuraanslagen van Hamas eisten naar schatting 1400 doden, de Israëlische vergeldingsaanvallen tegen Gaza wellicht het dubbele. En dan moet het Israëlische grondoffensief nog beginnen.

Als daarbij werkelijk zo veel slachtoffers zullen vallen als gevreesd, moeten we rekening houden met meer onrust en geweld vanuit Arabisch-islamitische gemeenschappen over de hele wereld. Schermutselingen met Hezbollah zijn een tweede waarschijnlijke gevolg. Een grootschalig regionaal conflict met Hezbollah, Iran en andere spelers is voorlopig minder waarschijnlijk, maar helaas niet helemaal uit te sluiten.