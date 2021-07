Nog geen week na de moord op president Jovenel Moïse neemt het geweld in Haïti met de dag toe. Unicef spreekt van 'de zwaarste humanitaire crisis in jaren'. Een op de drie kinderen redt het niet zonder hulp uit het buitenland, zegt het agentschap.

Haïti was al zwaar getroffen door geweld, een gebrek aan schoon water en voedsel, de covid-19-pandemie en extreem noodweer.

Het geweld dat daar nu bovenop komt in navolging van de moord op de president - op 7 juli jl. - kan het broodnodige werk van humanitaire organisaties bemoeilijken. Het kan de hulpverleners zelf in gevaar brengen tijdens het uitoefenen van hun baan, zegt VN-agentschap Unicef in een verklaring.

Bendegeweld

Unicef voorziet kinderen en de meest kwetsbare gezinnen in Haïti van vaccins, basisgezondheidszorg en voedsel. Al dat werk komt nu in gevaar, zegt Bruno Maes, de vertegenwoordiger van Unicef in Haïti.

'Dit is de ergste humanitaire crisis in jaren, en de situatie wordt week na week erger', zegt hij. 'Het leven van veel kinderen hangt af van onze hulp. Als bendes aan het vechten slaan in de straten en kogels in het rond vliegen, wordt het erg moeilijk om de kwetsbaarste gezinnen te bereiken met noodzakelijke hulpgoederen. Als de hulporganisaties geen veilige doorgang wordt verleend, zijn duizenden kinderen aan hun lot overgelaten.'

Ondervoeding en covid

De situatie in Haïti is al langer problematisch: in de eerste drie maanden van 2021 steeg het aantal opnames van ernstig ondervoede kinderen in de ziekenhuizen met 26 procent ten opzichte van vorig jaar. Unicef berekende dat het snel middelen nodig heeft om 1,5 miljoen mensen, van wie 700.000 kinderen, van dringende hulp te voorzien.

Sinds begin juni zijn confrontaties tussen rivaliserende bendes in sommige delen van hoofdstad Port-au-Prince toegenomen. Honderden huizen zijn afgebrand of beschadigd en vijftienduizend mensen zijn het geweld ontvlucht.

Eind juni telde Haïti 18.500 gerapporteerde besmettingen en 425 covid-doden. De meeste ziekenhuizen waar covidpatiënten worden opgevangen zijn verzadigd. Ook kampen de ziekenhuizen met een tekort aan zuurstof. In enkele gevallen verhinderde het bendegeweld ambulances de zieken op tijd te kunnen bereiken.

Aantal gevaccineerden: nul

'Haïti is het enige land op het westelijke halfrond dat nog geen enkel covidvaccin heeft ontvangen', zegt Maes. 'Dat is onaanvaardbaar. Het geweld zal toekomstige leveringen van vaccins verder vertragen en de verdeling ervan over het hele land bemoeilijken. Gezien de toename van het aantal besmettingen betekent elke dag zonder vaccins meer mogelijke doden.'

Unicef zal in Haïti de opslag en verdeling van covidvaccins mee ondersteunen. De organisatie heeft in de afgelopen jaren 920 diepvriezers op zonne-energie geïnstalleerd om vaccins op de juiste temperatuur te kunnen bewaren. In totaal is 96 procent van de gezondheidsinstellingen in het land nu voorzien van koelsystemen op zonne-energie.

