Greenpeace: ‘Europa presenteert zich als model maar faalt in beschermen van natuur’

Toerisme, veeteelt, visserij en excessieve houtkap zijn de belangrijkste verantwoordelijke van natuurvernietiging in Europa. Dat blijkt woensdag uit een nieuw rapport van Greenpeace. ‘Europese landen, en de Europese Unie in het bijzonder, mogen zich dan wel als rolmodel presenteren, toch schieten ze tekort in de bescherming van hun ecosystemen’, zo hekelt Greenpeace bij de start van de Dag van de Biodiversiteit op de COP27 in Egypte.

Het Greenpeace-rapport belicht een aantal zeer zorgwekkende situaties overal in Europa. Zo is in Nederland slechts 15 procent van de natuur nog intact en staat meer dan een derde van de dier- en plantensoorten op de rode lijst. De belangrijkste oorzaak hiervan is de stikstofverontreiniging door de veehouderij.

In Duitsland heeft de commerciële houtkap het Duitse bosareaal dan weer aanzienlijk verminderd en in Polen wordt het Karpatenbos, een van de waardevolste in Europa, door illegale houtkap geveld. Maar ook ons land scoort niet goed, aldus Greenpeace.

‘In onze hoofdstad zijn bijvoorbeeld 14 procent van de natuurgebieden verloren gegaan in de periode tussen 2003 en 2016’, zegt Ruth-Marie Henckes, experte biodiversiteit bij Greenpeace België. ‘Lokale burgercollectieven zijn de belangrijkste beschermers van de Brusselse natuur, die bedreigd wordt door grote bouwprojecten.’

De volgende VN-conferentie over biodiversiteit vindt plaats van 7 tot 19 december in Montreal. ‘Het wordt een unieke kans om de natuurbescherming veel ernstiger te nemen’, zegt Greenpeace. De organisatie roept de Europese regeringen dan ook op om een wereldwijde overeenkomst te steunen met strikte en bindende doelstellingen.