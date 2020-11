Vermoedelijke gewapende rebellen hebben een massamoord gepleegd op burgers in de Oromia-regio van Ethiopië. Dat hebben lokale overheidsambtenaren maandag gezegd.

Het bloedbad, dat de lokale autoriteiten een 'brutale terreurdaad' hebben genoemd, vond zondagavond plaats in het Guliso-gebied in de Oromia-regio, waar gewapende mannen en burgers opgepakt en geëxecuteerd werden, voornamelijk behorend tot de etnische gemeenschap van de Amhara. 'Vrouwen, kinderen, ouderen en jongeren werden gewond, ontvoerd en vermoord', liet de regionale regering in een verklaring weten.

Lokale autoriteiten verdenken de gewapende rebellengroep en etno-nationalistische beweging Oromo Liberation Army, maar nog geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Een exact dodental was maandag nog niet bekend, lokale media spreken over 'enkele tientallen doden'. De Ethiopische premier Abiy Ahmed veroordeelde de aanval.

De etnische Amhara vormen de op een na grootste etnische groep in Ethiopië, na de Omoro. De twee groepen hebben een langdurig conflict, waarbij de Omoro de Amhara ervan beschuldigen hen te marginaliseren. (Belga)

