‘Geen land is veilig: zelfs braaf Canada is doelwit van Peking’

‘Canada is in de ban van Chinese manipulatie van verkiezingen, in 2019 én in 2021, en waarvan premier Justin Trudeau moest profiteren. De bij links zo geliefde Trudeau haalde zijn schouders er over op, maar het schandaal trekt hem steeds verder omlaag’, schrijft Robbert de Witt.

Het is nog altijd een misvatting die sterk leeft onder mensen die niet verder kijken dan de grens: dat je grote geopolitieke ontwikkelingen – en bedreigingen – gewoon kunt negeren. Dat ze vanzelf aan ons voorbijgaan. Dat de oorlog in Oekraïne Nederland of West-Europa niet aangaat, ook omdat de kosten ervan voor de burger te hoog zijn. Terwijl Vladimir Poetin keer op keer zegt dat zijn land in oorlog is met het Westen.

De nieuwe Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en China is nog zoiets. Sommigen in Europa, ook in Nederland, denken (of hopen?) dat het vooral een potje armworstelen is tussen die twee supermachten. Als Europa afzijdig kan blijven, dan heeft het er weinig last van. Laat de Amerikanen het lekker zelf uitzoeken.

Nou, lees het relaas van journalist Marije Vlaskamp in de Volkskrant er dan nog eens op na. De voormalige correspondent in China blijkt stelselmatig te zijn geïntimideerd omdat zij te kritisch zou zijn geweest over Peking. Ze kreeg anonieme dreigtelefoontjes. Onder haar naam werden hotels geboekt en vervolgens bommeldingen gedaan. Dat gebeurde gewoon hier, in Nederland.

(Lees verder hieronder.)



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

China keert zich niet alleen tegen Amerika. Canada – internationaal toch amper een bedreiging voor de Volksrepubliek, zou je zeggen – is in de ban van Chinese manipulatie van verkiezingen, die zich voordeed in 2019 én in 2021.

Dat zou blijken uit geheime documenten die half februari zijn gepubliceerd door The Globe and Mail, een Canadese krant. De Chinese Communistische Partij zou hebben geprobeerd kandidaten van de Liberale Partij van premier Justin Trudeau aan een verkiezingsoverwinning te helpen, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Want de andere grote Canadese partij, de Conservatieven, wil een veel feller beleid ten opzichte van China.

De Chinese consul-generaal in Vancouver, Tong Xiao­ling, zou hebben gepocht dat de tactiek om twee Conservatieve politici te laten verliezen heel succesvol was. Recent naar Canada geëmigreerde Chinezen zouden campagne hebben gevoerd in de grote Chinese gemeenschap voor pro-China-kandidaten.

Inmiddels zijn diverse politici opgestapt, vanwege verdenkingen dat zij met hulp van China een zetel kregen. Volgens de veiligheidsdienst is duidelijk dat China probeerde de verkiezingen van 2021 te beïnvloeden, maar was de bemoeienis niet doorslaggevend voor de uiteindelijke zege van de partij van Trudeau. Verscheidene Conservatieve politici menen dat zij persoonlijk wel hun zetel hebben verloren vanwege een ‘smeercampagne’ waarbij Peking betrokken was.

Volgens de gelekte berichten probeerde de Canadese veiligheidsdienst diverse keren de Chinese inmenging onder de aandacht te brengen van Justin Trudeau. De premier haalde zijn schouders op, en zei dat die de verkiezingsuitslag ‘niet significant’ beïnvloedde. Maar de storm ging niet liggen en onlangs stelde Trudeau een speciale rapporteur aan. Die moet uiterlijk 23 mei melden of er een onderzoek komt naar buitenlandse bemoeienis met de Canadese democratie.

Maar toen bleek dat die rapporteur een vriend is van de familie Trudeau en ook nog eens nauwe banden heeft met China, barstte de kritiek los. Volgens een peiling van de Canadese krant Global News denkt 48 procent van de Canadezen dat de aanstelling van deze David Johnston bedoeld is om de affaire in de doofpot te stoppen.

Het schandaal bepaalt nu al weken het nieuws in Canada, en doet sterk denken aan de vermoedens onder Democraten in de Verenigde Staten dat Donald Trump in 2016 Hillary Clinton versloeg dankzij Russische inmenging. Na uitgebreid onderzoek concludeerde speciaal onderzoeker Robert Mueller dat dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld.

Desondanks blijven de verdachtmakingen – tot in Nederland. Onlangs schreef Volkskrant-columnist He­leen Mees nog dat het de vraag is ‘of Donald Trump zonder Russische inmenging de presidentsverkiezingen in 2016 had gewonnen’. Zou zij dat voortaan ook schrijven over Trudeau? Dat Trudeau, die zo populair is bij links, mogelijk nooit aan de macht was gebleven zonder hulp van communistisch China?