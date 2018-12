Geen akkoord over begroting VS, 'shutdown' van overheid is een feit

De grensmuur die president Donald Trump wil bouwen is het struikelblok in het debat over de begroting. In het Huis van Afgevaardigden werd donderdag nog een begrotingswet aangenomen waarin 5 miljard dollar voor de muur beschikbaar werd gesteld, maar in de Senaat zijn er vooralsnog onvoldoende stemmen voor dat plan.

De Senaat stemde er al wel unaniem voor om de huidige begroting ongewijzigd voort te zetten tot 8 februari - zonder geld voor de muur - maar Trump zegt dat hij daar niet zijn handtekening onder wil zetten. Zaterdag wordt er verder onderhandeld over de begroting.

Een shutdown vindt plaats als de overheid geen financiering meer heeft, en zorgt ervoor dat circa 800.000 overheidsmedewerkers niet betaald kunnen worden. Ongeveer de helft van hen wordt gezien als 'niet essentieel' en moet het werk neerleggen.

Belangrijke diensten als de luchtverkeersleiding, opsporingsdienst FBI en gevangenisbewaking blijven functioneren, maar sommige nationale parken zullen sluiten en agentschappen als NASA gaan dicht. Bij de belastingdienst worden 52.000 medewerkers naar huis gestuurd.

Uitkeringen worden nog wel betaald en ook in de zorg is het business as usual. Over de militaire begroting werd al een akkoord bereikt, dus ook voor het leger is de shutdown geen probleem.

Door de grote verdeeldheid in Washington wordt de federale begroting vaak voor een termijn van slechts enkele weken of maanden vastgelegd, waardoor er telkens deadlines zijn om een nieuwe overeenkomst te bereiken. Dat leidde in 2018 al twee keer eerder tot korte shutdowns, in januari en februari. Die duurden respectievelijk drie dagen en enkele uren.

'U krijgt de muur niet'

De Democraten zeggen hoe dan ook geen geld aan de muur te willen besteden. 'President Trump heeft een driftbui gehad en doet ons nu afstevenen op een 'Trump-shutdown' tijdens de kerst', zei de Democratische senaatsleider Chuck Schumer. 'U krijgt de muur vandaag niet, volgende week niet en ook niet op 3 januari, wanneer de Democraten de controle over het Huis overnemen.' Door hun winst in de midterm-verkiezingen hebben de Democraten vanaf dat moment een ruime meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de Republikeinen de grootste blijven in de Senaat.

Vorige week zei Trump in een gesprek met leiders van de Democratische Partij dat hij 'trots' zou zijn om een shutdown te forceren vanwege de grenskwestie. Maar deze week probeerde hij de schuld van een eventuele shutdown alvast in de schoenen van de Democraten te schuiven.

'We hebben de stemmen van de Democraten nodig', zegt Trump in een video die hij vrijdagavond (lokale tijd) op Twitter plaatste. In de video zijn ook beelden te zien van grote groepen vluchtelingen, en spreekt Trump over 'binnenstromende drugs', mensenhandel en gewelddadige bendes. 'Laten we samenwerken om dit voor elkaar te krijgen', besluit hij. 'Hopelijk zal de shutdown niet lang duren.'

Eerder op vrijdag trachtte Trump al steun voor de grensmuur te werven door op Twitter een afbeelding van een voorgesteld ontwerp te plaatsen. De muur, die nu een 'barrière van stalen latten' wordt genoemd, zou volgens Trump 'ontzettend effectief en tegelijk mooi' kunnen worden.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018