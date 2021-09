De Venezolaanse regering en de oppositie hebben zaterdag tijdens hun tweede onderhandelingsdag in Mexico een 'gedeeltelijk akkoord' bereikt. De belangrijkste inzet van de onderhandelingen is de deelname van tegenstanders van Nicolas Maduro aan de regionale verkiezingen in november.

'We werkten voornamelijk aan gedeeltelijke overeenkomsten, vooral met betrekking tot het lot van het Venezolaanse volk', zei de voorzitter van de Nationale Assemblee van Venezuela en hoofd van de regeringsdelegatie, Jorge Rodríguez, na de besprekingen zaterdag.

De regering is 'zeer aandachtig' wat betreft de economische garanties die zijn 'de bevolking van Venezuela zijn ontstolen', voegde hij eraan toe. President Nicolas Maduro streeft een gedeeltelijke, zo niet totale, opheffing van sancties na in ruil voor concessies aan de oppositie.

'We zijn in Mexico op zoek naar voorwaarden voor vrije en eerlijke verkiezingen en de redding van onze democratie', tweette oppositieleider Juan Guaido.

Boycot

De oppositie stemde nog maar enkele dagen geleden in met een deelname aan de lokale verkiezingen op 21 november. De voorbije drie jaar weigerden oppositiepolitici deel te nemen aan verkiezingen.

In 2018, toen president Nicolas Maduro werd herverkozen, en bij de parlementsverkiezingen van 2020, boycotten de oppositiepartijen de stembusgang, omdat die volgens hen toch niet eerlijk zou verlopen. Dat de oppositie nu wel wil deelnemen, betekent niet dat ze denkt dat deze verkiezingen eerlijk zullen verlopen. 'De dictatuur heeft ernstige obstakels opgeworpen', luidt het.

De regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro is al geruime tijd verwikkeld in een machtstrijd met de oppositie, die door zelfverklaard interim-president Juan Guaido wordt aangevoerd. Guaido wordt onder meer door de Verenigde Staten en de Europese Unie al sinds begin 2019 erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela.

