G7 bespreekt mogelijke sancties tegen Russische diamanthandel

De leiders van de G7, die bij elkaar zijn gekomen in Japan, overwegen nieuwe sancties tegen Rusland. Besproken wordt hoe de handel in diamanten aan banden kan worden gelegd. Die handel levert Rusland jaarlijks miljarden op. Een akkoord over de beperkingen door de zeven rijke industrielanden wordt niet verwacht.

Een onderzoeksgroep verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology berekende dat Rusland in 2021 nog voor bijna 5 miljard dollar aan diamanten exporteerde. Zo staat het Russische concern Alrosa bekend als de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld.

De belangrijkste importeurs van deze diamanten zijn de Verenigde Arabische Emiraten, India en België. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wordt er al gesproken over beperkingen op de Russische diamanthandel. Zo sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in maart vorig jaar België al rechtstreeks aan. Een kwart van de diamanten die in Antwerpen over de toonbank gaan, is namelijk van Russische komaf.

Een handel waarmee vele honderden miljoenen gemoeid zijn. ‘Die inkomsten zijn blijkbaar veel belangrijker dan de strijd die wij voeren’, sneerde Zelensky eind maart 2022 in een videotoespraak in het Belgische parlement. In de Europese Unie gingen eerder al stemmen op om de import van diamanten uit Rusland aan banden te leggen om het land te straffen voor de oorlog.