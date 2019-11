Française beschuldigt Roman Polanski ervan haar te hebben misbruikt in 1975

Een Française beschuldigt de de Pools-Franse regisseur Roman Polanski ervan haar te hebben verkracht toen ze 18 jaar was in 1975 in Zwitserland. Dat doet ze in een getuigenis in Le Parisien, enkele dagen voor de nieuwe film van Polanski verschijnt.

