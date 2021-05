Familie van George Floyd roept op om 'mensen van kleur te beschermen'

Dinsdag is het een jaar geleden dat de Amerikaan George Floyd door een politieagent in Minnesota om het leven werd gebracht. Zijn familie ontmoette president Joe Biden dinsdag in het Witte Huis, waar zij het Amerikaanse Congres opriepen om ingrijpende wetgeving rond politiehervorming aan te nemen om 'mensen van kleur te beschermen'.