Europese interventiemacht: ook België vergadert voor het eerst in Parijs

EI2 is een idee van de Franse president Emmanuel Macron. Behalve Frankrijk en België doen ook Denemarken, Duitsland, Estland, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk mee. Ook Finland zou concrete interesse tonen, maar een deelname van het Noord-Europese land is nog niet bevestigd.

Doel van het initiatief is de ontwikkeling van een 'gemeenschappelijke strategische cultuur'. Het gaat daarbij om betere samenwerking op zowel militair vlak, zoals interventies en inlichtingen, maar ook op humanitair vlak, bij onder meer natuurrampen en grootschalige evacuaties. EI2 is ook een manier om de Britten ondanks de brexit binnen de Europese defensie te houden.

'In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is dit niet de oprichting van een nieuwe troepenmacht. Het is dus geen Europees leger of een Europese defensie-unie, noch is het concurrentie voor bestaande militaire structuren en projecten binnen de EU of de NAVO', benadrukte de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bij de ondertekening van de intentieverklaring in juni.