Europese Commissie: 'Britse buitenlandministers zouden beter eens geschiedenisboek lezen'

Hunt deed zijn uitspraak tijdens de conferentie van de Conservatieve Partij in Birmingham. Volgens de minister, die in juli Boris Johnson opvolgde, wil de EU het Verenigd Koninkrijk 'straffen' omdat het de Unie wil verlaten. 'De les die de geschiedenis ons leert, is duidelijk: als je de EU-club in een gevangenis verandert, zal de wil om te ontsnappen niet verminderen, maar net groeien. En wij zullen niet de enige gevangene zijn die wil ontsnappen.'

Gevraagd naar een reactie op de forse uithaal, zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag dat Hunt beter eens een boek zou lezen. 'Respectvol zegt ik: we zouden er allemaal baat bij hebben, en zeker ministers van Buitenlandse Zaken, om af en toe een geschiedenisboek open te slaan', aldus woordvoerder Margaritis Schinas.