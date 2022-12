Servische president: ‘Grensblokkades met Kosovo worden binnen de 48 uur weggehaald’

De versperringen die Servische militanten in het noorden van Kosovo hebben opgeworpen zullen binnen ’24 tot 48 uur” worden weggehaald. Dat heeft de Servische president Aleksandar Vucic donderdagochtend meegedeeld aan de nationale omroep RTS.

De aankondiging volgt na een ontmoeting van de president met een delegatie van Kosvaarse Serviërs in de buurt van de Servische grensstad Raska. Servische militanten hadden met versperring de wegen naar de grensovergangen van Brnjak en Jarinje geblokkeerd. Ook op andere plaatsen in het vooral door Serviërs bewoonde noorden van Kosovo zijn wegblokkades opgericht. Op die manier wordt geprotesteerd tegen de arrestatie van een voormalige politieofficier in Kosovo.

Het is al maanden onrustig in de grensregio. Kosovo, dat tegenwoordig bijna uitsluitend door Albanezen wordt bewoond, behoorde vroeger tot Servië, maar is sinds 2008 onafhankelijk. Servië aanvaardt de onafhankelijkheid niet en eist het grondgebied van het land op.

Het gebied ten noorden van de verdeelde stad Mitrovica wordt hoofdzakelijk bewoond door etnische Serviërs. Het conflict dreigde de afgelopen dagen te escaleren. Maandag had Vucic nog beslist om het leger in verhoogde staat van paraatheid te zetten.