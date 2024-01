Ook in Oostenrijk tienduizenden op de been tegen extreemrechts

Nadat afgelopen week in Duitsland honderdduizenden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen extreemrechts en racisme, zijn nu ook in Oostenrijk grote demonstraties gehouden. De organisatoren zeggen dat 80.000 mensen in Wenen op de been waren, de politie houdt het op 35.000.

De protesten in Duitsland ontstonden na onthullingen over een bijeenkomst in Potsdam, waar over massadeportaties zou zijn gesproken en waar onder meer politici van het uiterst rechtse Alternative für Deutschland (AfD) bij waren. Bij de aanwezigen was ook de Oostenrijkse extremist Martin Sellner, leider van de Identitäre Bewegung Österreich, een club van mensen die vinden dat het witte ras superieur is aan andere rassen. Hij is een aanhanger van de omvolkingstheorie, een complottheorie die ervan uitgaat dat migranten massaal naar Europa komen om het witte ras te vervangen. Hij zei op de bijeenkomst in Potsdam zijn boek over ‘remigratie’ te hebben gepromoot.

FPÖ

De demonstranten in Oostenrijk richten hun pijlen vooral op de FPÖ, een uiterst rechtse partij die er goed voor staat in de peilingen en zelfs de grootste zou kunnen worden bij de parlementsverkiezingen in de herfst. De partijleider Herbert Kickl staat bekend om zijn felle standpunten tegen migranten.

De mensen die naar de protesten zijn gekomen zeggen zich zorgen te maken over de toekomst van Oostenrijk als de FPÖ aan de macht zou komen. In Innsbruck en Salzburg waren vrijdag respectievelijk 3.000 en 1.400 mensen op de been tegen extreemrechts. Ook in Duitsland waren vrijdag nieuwe demonstraties, onder meer in Frankfurt, Saarbrücken en Herne.