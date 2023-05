‘N-VA wilde niet ingrijpen’: ex-medewerkers getuigen over ‘waanzinnige’ werkomstandigheden bij Assita Kanko

Volgens N-VA-Europarlementslid Assita Kanko is het onderzoek over psychologische intimidatie dat tegen haar loopt het gevolg van een geïsoleerd incident. Haar ex-medewerkers spreken dat tegen.

Het Europees halfrond onderzoekt beschuldigingen van psychologische intimidatie door N-VA-Europarlementslid Assita Kanko tegen een voormalige medewerker. Dat berichtte Politico donderdagochtend. Volgens ex-medewerkers met wie de nieuwswebsite sprak, lag de werkdruk abnormaal hoog, werden ze voortdurend gekleineerd en moesten ze persoonlijke zaken voor Kanko opknappen.

Op haar Twitteraccount bevestigt Kanko dat één werknemer een procedure wegens psychologische intimidatie is opgestart nadat hij door Kanko werd ontslagen. Ook laat ze optekenen dat ze inhoudelijk niet kan ingaan op de zaak zolang het onderzoek loopt, maar dat ze ‘sterk in haar schoenen’ staat. Wel betreurt de 42-jarige politica dat er momenteel maar een kant van het verhaal wordt verteld.

Graag reageer ik kort even op de berichtgeving in de pers vandaag over een beschuldiging aan mijn adres vanwege een op mijn verzoek door het Europees Parlement ontslagen werknemer. Op dit moment kan ik op de inhoud van het dossier niet ten gronde ingaan aangezien…

Nietsontziend

Voormalige medewerkers bevestigen aan Knack dat niet het om een geïsoleerd feit gaat zoals Kanko op Twitter beweert. ‘Kanko mag het onderzoek proberen minimaliseren, maar er was wel degelijk een structureel probleem waar iedereen mee te maken kreeg’, klinkt het bij elk van hen. ‘Kanko was voor iedereen nietsontziend, daarom zijn ook zoveel assistenten weggevlucht.’

Maar liefst dertien medewerkers zijn er sinds 2019 op het kabinet van Kanko gekomen en gegaan – het doet denken aan het grote verloop van medewerkers bij voormalig Vooruit-minister Meryame Kitir. Dat het een keer niet botert tussen baas en medewerker kan uiteraard ook in het Europees halfrond gebeuren, maar naar de normen van het huis zijn dertien vertrekkers beduidend hoog.

Bovendien gaat het om een conservatieve schatting, vertelt een voormalige medewerker van Kanko. Meerdere stagiairs die het N-VA-Europarlementslid een vast en goedbetaald aanbod deed, weigerden het voorstel wegens de slechte werkomstandigheden. Aan andere stagairs, aldus een andere ex-assistent, beloofde Kanko dan weer een vast contract zonder die belofte uiteindelijk na te komen.

‘Ik wist dat ik aan een veeleisende job met onregelmatige uren begon. Maar wat ik daar meemaakte, was niet meer gezond. Ik werkte gemakkelijk tachtig uur per week en moest voortdurend beschikbaar blijven, ongeacht plaats of tijdstip. Ook op vakantie stond mijn telefoon zelden stil en eiste ze inspanningen. Ik wilde mijn baan niet verliezen, dus ik deed wat ze vroeg’, aldus een ex-medewerker.

‘Het was waanzinnig’, vertelt een andere voormalige assistent. ‘Ze kleineerde iedereen en liet hen steeds onzeker voelen. Dat ik bepaalde specialisaties heb, kon haar niet schelen. Ze had het toch altijd bij het rechte eind. En al wie haar durfde tegenspreken, kreeg de volle laag.’

Waarschuwingen

Binnen de N-VA was men al langer op de hoogte van de problemen in de omgeving van Kanko. ‘Dit zat er aan te komen’, laat een goedgeplaatste N-VA’er aan Knack optekenen. Een ex-medewerker vertelt dat zowel de partijtop als de dienst Human Resources al jarenlang op de hoogte waren van de problemen, die vrijwel meteen begonnen nadat Kanko een zetel behaalde.

‘Iedereen wist wat er aan de hand was. Op bijeenkomsten of feestjes vroegen andere partijmedewerkers of de situatie werkelijk zo erg was zoals de ronde deed’, klinkt het. ‘Maar ondanks verscheidene meldingen werd Kanko hoogstens een keer op haar gedrag en het grote verloop aangesproken. Echt ingrijpen wilde de partij niet.’

Bovendien is de werkrelatie tussen Kanko enerzijds en haar N-VA-collega’s Johan Van Overtveldt en Geert Bourgeois anderzijds al jarenlang beneden alle peil. Na een confrontatie verbood Kanko haar medewerkers om nog vragen te stellen aan de assistenten van Bourgeois en Van Overtveldt, de deuren van hun kantoor moesten steeds op slot.

Hoe het nu verder moet, hangt onder meer van het onderzoek af. ‘Een goede reputatie komt te voet en gaat te paard. Dit blijft hoe dan ook aan haar plakken’, vertelt een goedgeplaatste N-VA’er. Ingewijden verwachten dat het partijbestuur de kwestie zal bespreken, de volgende zitting vindt op vijf juni plaats. ‘Het valt op dat niemand van de partijtop haar Twitterbericht leuk vindt of deelt’, klinkt het.

Kanko is niet het enige Europarlementslid dat van psychologische intimidatie wordt beticht. Ook tegen Monica Semedo – vroeger lid van de Europese liberalen – loopt er na drie eerdere aantijgingen nog steeds een onderzoek. De Portugese sociaaldemocrate Maria Joao Rodrigues werd al in april 2019 schuldig bevonden na negen verschillende aanklachten.