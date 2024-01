Mogelijk belangenconflict: Von der Leyen beperkt beweegruimte Didier Reynders

Didier Reynders mag in de Europese Commissie niet meer deelnemen aan stemmingen over de Raad van Europa, waarvoor hij momenteel solliciteert. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen beslist.

De Belgische diplomatie is aan haar campagne begonnen ter ondersteuning van Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (MR). Die wil in september secretaris-generaal van de Raad van Europa worden.

Voor Reynders werpt dat een mogelijk belangenconflict op, omdat hij mikt op een functie die nauw aansluit bij zijn huidige takenpakket. Als Eurocommissaris houdt hij toezicht op de EU-lidstaten die eind juni moeten beslissen over zijn benoeming.

Von der Leyen kwam afgelopen woensdag met nieuwe regels voor Eurocommissarissen die willen deelnemen aan verkiezingscampagnes.

‘Leden van de Commissie vermijden elke situatie die aanleiding kan geven tot een belangenconflict of als dusdanig kan worden opgevat’, luidt het. ‘Een belangenconflict’, aldus Von der Leyen, ontstaat ‘waar een persoonlijk belang de onafhankelijke uitvoering van de opdrachten van de Eurocommissaris kan beïnvloeden’.

Volgens de Commissie moet Reynders echter pas op onbetaald verlof als hij midden maart als kandidaat wordt aanbevolen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. De uiteindelijke stemming vindt eind juni plaats.

(Lees verder onder de preview)

Maatregelen

Toch heeft Commissievoorzitter Von der Leyen eerder deze maand enkele bijkomende maatregelen. ‘Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden’, zegt een woordvoerder van de Commissie tegen Knack, ‘heeft de voorzitter beslist om enkele risicobeperkende maatregelen te nemen die Reynders in acht moet nemen.’

Zo moet de Eurocommissaris in kaart brengen welke contacten hij in het kader van zijn kandidatuur zal hebben, meer bepaald ‘met regeringsleden van landen die lid zijn van de Raad van Europa en mensen die lid zijn van organen van de Raad van Europa.’

Daarnaast mag Reynders niet meer deelnemen aan de besluitvorming van de Commissie over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Raad van Europa. Dat is opvallend, want die maatregel is in de gedragscode van toepassing wanneer er daadwerkelijk een (vermoeden van) belangenconflict is.

Reynders moet tot slot ook aan Von der Leyen bevestigen dat hij prioriteit geeft aan zijn taken als Eurocommissaris. Ook mag hij geen middelen van de Commissie gebruiken voor zijn campagne – een regel die overigens geldt voor alle Eurocommissarissen.