Minister Lahbib schakelt Belgische diplomatie in voor campagne van partijgenoot Reynders

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft de Belgische diplomaten in Europa gevraagd om de campagne voor Didier Reynders (MR) te starten. Die wil secretaris-generaal van de Raad van Europa worden.rf

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders mikt op de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Dat is een internationale organisatie van 46 Europese landen die zich voornamelijk toelegt op de bevordering van de democratie en de mensenrechten. De regering-De Croo bereikte eerder deze maand een akkoord om Reynders’ kandidatuur te ondersteunen.

‘Demarche uitvoeren’

In een mail aan de Belgische diplomaten die Knack kon inkijken heeft Lahbib afgelopen vrijdag verzocht om in het land waar ze gevestigd zijn een ‘demarche uit te voeren op het hoogst mogelijke politieke niveau bij het ministerie van Buitenlandse Zaken’. Dat moet voor 24 januari gebeuren, omdat de eerste evaluatie van de kandidaturen door de Raad van Europa op 25 januari plaatsvindt.

Lahbib vraagt de Belgische diplomatie spoedig verslag uit te brengen over de resultaten hun demarche. ‘Gelieve daarbij elk nuttig element of opportuniteit te vermelden, zoals mogelijke opportuniteiten voor persoonlijke contacten tussen de heer Reynders en de nationale autoriteiten/de leden van de Algemene Vergadering’, klinkt het in haar mail.

Binnenkort zullen de Belgische diplomaten ook de opdracht krijgen om persoonlijk contact op te nemen met de leden van de Algemene Vergadering van de Raad van Europa. Die bestaat uit nationale parlementsleden van de 46 lidstaten van de Raad van Europa. Zij moeten eind juni mee stemmen over wie van de kandidaten in september de topfunctie opneemt.

Uitgebreid pakket

Om Reynders’ kandidatuur kracht bij te zetten, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn curriculum vitae opgemaakt, een nota geschreven met Reynders’ campagnespeerpunten en een medewerker op het ministerie als dossierbeheerder aangesteld. Bovendien werkt het ministerie nog aan een campagnebrochure die de diplomaten aan hun gesprekspartners moeten overhandigen.

Reynders, zo verduidelijkt Lahbib in haar mail aan de Belgische diplomatie, wil als secretaris-generaal van de Raad van Europa ‘de organisatie dichter bij de burger brengen’ en ‘de Raad van Europa beter integreren in het multilaterale systeem’. Onder meer zijn uitgebreide politieke ervaring op zowel het nationale als het Europese niveau en zijn steun aan Oekraïne zijn een troef, klinkt het.

Drie regels voor Durant

Niet alle diplomaten zijn ingenomen met de opdracht van Lahbib. ‘Naast Charles Michel (MR) is Didier Reynders de tweede Belg die wegens een Europese functie vroeger wil afzwaaien’, klinkt het. ‘Nochtans is een eurocommissaris voor België belangrijker dan de positie van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap schetst dat niet bepaald een professioneel beeld.’

Opvallend: de Belgische diplomatie wordt in een andere mail van Lahbib ook verzocht om de kandidatuur van Isabelle Durant (Ecolo) als speciaal EU-adviseur voor de mensenrechten te steunen. In tegenstelling tot de uitgebreide briefing over Reynders bestaat die mail uit welgeteld drie regels.