Macron en Scholz betuigen steun aan Oekraïne aan Brandenburger Tor

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hebben maandagavond hun ‘volledige steun’ aan Oekraïne betuigd toen ze samen onder de Brandenburger Tor in Berlijn liepen. De stadspoort, die symbool staat voor de Duitse hereniging, was voor de gelegenheid verlicht in de Oekraïense kleuren.

Zowat 200 mensen kwamen opdagen om de twee wereldleiders te verwelkomen. Een deel van het toegestroomde publiek was gehuld in Oekraïense kledij en riep “Marioepol”, de stad in het zuidoosten die grotendeels door de Russen is ingenomen.

In de kleine menigte lieten sommige Oekraïners zich ook kritisch uit over de houding die zowel de Duitse als de Franse regering in het conflict heeft aangenomen. Zo werden zowel Parijs en Berlijn al beschuldigd te veel toenadering tot Rusland te hebben gezocht. Vooral Olaf Scholz krijgt regelmatig kritiek te verduren vanwege onvoldoende wapenleveringen aan Oekraïne en de grote afhankelijkheid van Duitsland van energie-import uit Rusland.

De Brandenburger Tor, gelegen in het hart van Berlijn, was tot 1989 een integraal onderdeel van de muur die het communistische en westelijke deel van de stad decennia lang scheidde, en werd zo een symbool van het IJzeren Gordijn en nadien van de hereniging.