Kirgizië heeft zondag melding gemaakt van nog eens twaalf doden bij grensschermutselingen met Tadzjikistan deze week.

Het dodentol staat nu op 36 Kirgiezen die om het leven kwamen bij het geweld tussen de twee Centraal-Aziatische landen. ‘Het aantal doden in het gewapende conflict in de regio Batken in het zuidwesten van Kirgizië, dat grenst aan Tadzjikistan, bedraagt 36’, aldus het Kirgizische ministerie van Volksgezondheid. Ook 129 anderen raakten gewond.