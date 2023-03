Internationaal Strafhof vaardigt aanhoudingsbevel uit tegen Poetin wegens deportatie kinderen

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft vrijdag bekendgemaakt dat het een aanhoudingsbevel tegen de Russische president Vladimir Poetin heeft uitgeschreven wegens zijn verantwoordelijkheid in oorlogsmisdaden in Oekraïne sinds de Russische invasie in dat land.

‘Vandaag, 17 maart 2023, heeft de preliminaire kamer II van het Internationale Strafhof arrestatiebevelen tegen twee personen uitgevaardigd in het kader van de toestand in Oekraïne’, met name Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland, zo deelde het Strafhof mee.

Poetin ‘is vermoedelijk verantwoordelijk voor illegale deportatie van bevolking (kinderen) en illegale overbrenging van bevolking (kinderen) vanuit bezette zones in Oekraïne naar de Russische Federatie’, een oorlogsmisdaad, voegde het Hof eraan toe.

‘De misdaden zouden minstens vanaf 24 februari 2022 op het bezette Oekraïense grondgebied gepleegd zijn’, aldus nog het ICC (International Criminal Court). Er bestaan ‘gerede motieven om te geloven dat M. Poetin persoonlijk verantwoordelijk is voor bovenvermelde misdaden’.

Daarnaast liet hij na anderen tegen te houden die kinderen deporteerden.



Procureur Karim Khan van het ICC zei eerder deze maand na een bezoek aan Oekraïne dat de vermoedelijke gebeurtenissen met de kinderen het ‘voorwerp van een prioritair onderzoek’ waren.

Het ICC onderzoekt sinds meer dan een jaar eventuele oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid die tijdens het Russische offensief werden gepleegd. Rusland noch Oekraïne is lid van het Strafhof, maar Kiev aanvaardt de bevoegdheid van het Hof op zijn grondgebied en werkt samen met de procureur. Rusland ontkent de beschuldigingen van oorlogsmisdaden.

Rusland erkent het Hof niet en het Hof heeft geen autoriteit om de Russische leider aan te houden.